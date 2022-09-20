檸檬、愛心、輕龐克！Roger Vivier秋冬鞋包獻天鵝秘境
Roger Vivier今日發表2022秋冬系列，以「天鵝秘境（The Secret of Swan）」為主題，將先前國外發表「Hotel Vivier」的巨型天鵝藝術裝置重現在Bellvita專賣店櫥窗，並帶來俏皮閃亮的Jewel Heel、高雅貴氣的I Love Vivier、大玩透視戲法的Grand Vivier，以及龐克活力造型的Viv’ Go-Thick等秋冬重點系列新品。
品牌藝術總監Gherardo Felloni先生花園中的一顆檸檬樹，成為Jewel Heel的靈感來源，飽滿的鞋跟與新設計的Twinkle Buckle共使用42顆施華洛世奇水晶，並有無後跟或有跟設計，粉紅、檸檬黃與黑色三色。
想挑選一雙優雅的晚宴吸睛款？纖細浪漫的蝴蝶結出現在I Love Vivier系列與Bow Strass鞋款的正面或側邊，勾勒出女性足間曼妙如音符般的線條，同時Bow Strass高跟鞋連蝴蝶結內側也鑲嵌紅色水晶，要讓內在也bling bling。而Grand Vivier系列則大玩透視戲法，透過PVC或網織在包款與腳背上，散發婉約的半透性感氣息。
也由於Roger Vivier曾在1976年推出全世界首款過膝長靴，當時並有1960年代女神「小野貓」碧姬芭杜（Brigitte Bardot）演繹，2022年Roger Vivier則在帶有龐克、哥德風聯想的Viv’ Go-Thick系列中帶來一只66公分過膝長靴，打造新一代的逆天長腿。Viv’ Go-Thick系列今年悉數以中性陽剛鞋身搭配柔軟的輕量化厚橡膠鞋底；其中一雙短靴更在鞋口、鞋面、內側全數加以柔軟羊毛，讓全腳都被柔軟包覆，系列再帶來一雙少見的男性厚底鞋款式，成為情侶鞋的風格選項。
同場加映的再有鞋履以外的搶眼配件，如飾有鑽扣的Trés Vivier圓帽、耳機收納盒、附帶細肩帶可手提可肩背的天鵝絨黑色Viv’ Ladybug小包，以及靈感源自骨董珠寶的RV Bouquest Strass手拿包，進而展現源自巴黎、不隨時代更迭的全方位法式輕奢浪漫。
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