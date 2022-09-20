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檸檬、愛心、輕龐克！Roger Vivier秋冬鞋包獻天鵝秘境

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
以天鵝秘境（The Secret of Swan）為主題的專賣店空間內，醒目的羽毛裝置，帶來柔美浪漫意象。圖 / Roger Vivier提供
以天鵝秘境（The Secret of Swan）為主題的專賣店空間內，醒目的羽毛裝置，帶來柔美浪漫意象。圖 / Roger Vivier提供

Roger Vivier今日發表2022秋冬系列，以「天鵝秘境（The Secret of Swan）」為主題，將先前國外發表「Hotel Vivier」的巨型天鵝藝術裝置重現在Bellvita專賣店櫥窗，並帶來俏皮閃亮的Jewel Heel、高雅貴氣的I Love Vivier、大玩透視戲法的Grand Vivier，以及龐克活力造型的Viv’ Go-Thick等秋冬重點系列新品。

品牌藝術總監Gherardo Felloni先生花園中的一顆檸檬樹，成為Jewel Heel的靈感來源，飽滿的鞋跟與新設計的Twinkle Buckle共使用42顆施華洛世奇水晶，並有無後跟或有跟設計，粉紅、檸檬黃與黑色三色。

想挑選一雙優雅的晚宴吸睛款？纖細浪漫的蝴蝶結出現在I Love Vivier系列與Bow Strass鞋款的正面或側邊，勾勒出女性足間曼妙如音符般的線條，同時Bow Strass高跟鞋連蝴蝶結內側也鑲嵌紅色水晶，要讓內在也bling bling。而Grand Vivier系列則大玩透視戲法，透過PVC或網織在包款與腳背上，散發婉約的半透性感氣息。

也由於Roger Vivier曾在1976年推出全世界首款過膝長靴，當時並有1960年代女神「小野貓」碧姬芭杜（Brigitte Bardot）演繹，2022年Roger Vivier則在帶有龐克、哥德風聯想的Viv’ Go-Thick系列中帶來一只66公分過膝長靴，打造新一代的逆天長腿。Viv’ Go-Thick系列今年悉數以中性陽剛鞋身搭配柔軟的輕量化厚橡膠鞋底；其中一雙短靴更在鞋口、鞋面、內側全數加以柔軟羊毛，讓全腳都被柔軟包覆，系列再帶來一雙少見的男性厚底鞋款式，成為情侶鞋的風格選項。

同場加映的再有鞋履以外的搶眼配件，如飾有鑽扣的Trés Vivier圓帽、耳機收納盒、附帶細肩帶可手提可肩背的天鵝絨黑色Viv’ Ladybug小包，以及靈感源自骨董珠寶的RV Bouquest Strass手拿包，進而展現源自巴黎、不隨時代更迭的全方位法式輕奢浪漫。

Grand Vivier PVC藍色皮革提把托特包，52,000元。圖 / Roger Vivier提供
Grand Vivier PVC藍色皮革提把托特包，52,000元。圖 / Roger Vivier提供
Strass heel 65緞面水晶扣水鑽跟穆勒鞋，80,000元。圖 / Roger Vivier提供
Strass heel 65緞面水晶扣水鑽跟穆勒鞋，80,000元。圖 / Roger Vivier提供
I Love Vivier玫瑰色麂皮細帶貓跟鞋，32,000元。圖 / Roger Vivier提供
I Love Vivier玫瑰色麂皮細帶貓跟鞋，32,000元。圖 / Roger Vivier提供
華麗的方扣或鑽扣，成為Roger Vivier的經典視覺DNA。圖 / Roger Vivier提供
華麗的方扣或鑽扣，成為Roger Vivier的經典視覺DNA。圖 / Roger Vivier提供
Roger Vivier今日發表2022秋冬新品，並將先前於巴黎發表的天鵝秘境裝置，重現於Bellavita專賣店櫥窗內。圖 / Roger Vivier提供
Roger Vivier今日發表2022秋冬新品，並將先前於巴黎發表的天鵝秘境裝置，重現於Bellavita專賣店櫥窗內。圖 / Roger Vivier提供
RV BOUQUET寶蘭緞面彩色水晶鑽扣手拿包，54,600元。圖 / Roger Vivier提供
RV BOUQUET寶蘭緞面彩色水晶鑽扣手拿包，54,600元。圖 / Roger Vivier提供
Virgule 55薄荷綠PVC高跟鞋，42,200元。圖 / Roger Vivier提供
Virgule 55薄荷綠PVC高跟鞋，42,200元。圖 / Roger Vivier提供
長達66公分的Viv’ Go-Thick系列黑色小羊皮淡金扣過膝長靴，是2022年的注目單品，99,600元。圖 / Roger Vivier提供
長達66公分的Viv’ Go-Thick系列黑色小羊皮淡金扣過膝長靴，是2022年的注目單品，99,600元。圖 / Roger Vivier提供

天鵝 情侶

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