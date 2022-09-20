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講究細節與用料！Vans、Superga經典鞋履變身最潮穿搭配件

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
Vans推出全新Old Skool Overt CC系列鞋款2,880元。圖／Vans提供
Vans推出全新Old Skool Overt CC系列鞋款2,880元。圖／Vans提供

因為能歷經時間考驗，才能叫做「經典」，如同Vans的招牌Old Skool系列休閒鞋，誕生超過45年，依舊人氣不衰，這季更以升級版來迎合市場變化。而素有「義大利國民鞋」封號的Superga則和日本設計師聯手，重新詮釋Mil Spec、Works和Deck系列鞋款，講究細節與用料，搭配時更能提升個人品味。

出現於1977年的Old Skool系列鞋，可說是Vans旗下辨識度最高的設計，在經過多年的微調後，這季正式推出全新Old Skool Overt CC系列鞋款。最大特色，便是採用更寬敞的運動版型，再用上橡膠外底板提供更強的抓地和牽引力；鞋領、鞋舌和鞋側面板上的額外泡棉帶來更舒適的穿著感。同時搭配的360度特製ComfyCush中底有著經壓縮的緩衝區間，加上模壓的可拆卸鞋墊，成就最佳腳感。

而從2020年開始，Superga便開始與日本設計師Teppei Sugaya合作，讓招牌帆布鞋改頭換面，推出Artifact by Superga®系列男鞋。這季，則利用Mil Spec、Works 和Deck三款經典鞋型為基礎，並分別自工裝與軍裝、Mods文化中擷取靈感，重新演繹出既好搭配又耐看的設計。Mil Spec款式裡就有利用庫存的法國軍用帆布製成鞋面，或是使用了與M51大衣相同的面料。而Works款，更首度採取舊式丹寧布織造法的斜紋布來當作主要素材，反映了「工裝」的耐用性。Deck款則是延續前幾季的材質並在顏色上做變化，以紮實的帆布與天然的橡膠，製作出最適合散步與逛街的鞋款。

Artifact by Superga®系列Works鞋3,980元。圖／嵥傑國際提供
Artifact by Superga®系列Works鞋3,980元。圖／嵥傑國際提供

Artifact by Superga®系列Mil Spec鞋3,980元。圖／嵥傑國際提供
Artifact by Superga®系列Mil Spec鞋3,980元。圖／嵥傑國際提供

Artifact by Superga®系列Mil Spec鞋3,980元。圖／嵥傑國際提供
Artifact by Superga®系列Mil Spec鞋3,980元。圖／嵥傑國際提供

Artifact by Superga®系列Mil Spec鞋3,980元。圖／嵥傑國際提供
Artifact by Superga®系列Mil Spec鞋3,980元。圖／嵥傑國際提供

Artifact by Superga®系列Mil Spec鞋3,980元。圖／嵥傑國際提供
Artifact by Superga®系列Mil Spec鞋3,980元。圖／嵥傑國際提供

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