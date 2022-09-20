人像旗艦神機vivo V25 5G系列　首邀虛擬偶像IMMA合作

「元宇宙」成為全球科技關鍵字，在虛實世界轉換生活已成為時下年輕族群重要的日常，vivo新推出V25 5G全方位人像旗艦系列手機，並首度邀請世界級人氣虛擬偶像IMMA合作，召集同樣喜歡街拍、時尚事物的社群一級玩家，玩轉「顏」宇宙世代來臨的新常態。

vivo V25 5G系列搭載6,400萬OIS超感光主鏡頭，升級旗艦級的OIS光學防手震，不論晝夜皆可拍出明亮動人美照。vivo V25 Pro 5G具備非凡夜拍實力，在全新RAW HDR演算法加持下，即使夜幕降臨亦可藉由極夜模式、夜景人像等，恣意玩轉夜視界；vivo V25 5G則擁有業界同價位段最高5,000萬畫素AF人眼定焦前置鏡頭，不僅精準鎖定眼睛對焦，還結合強大AI科技，對皮膚細節進行增強，使毛髮更清晰、皮膚紋理更有質感，輕鬆拍出媲美專業攝影的人像。

vivo V25 5G系列全新推出微影片功能，內建8種主題與音樂，並擁有多元的內建人像風格濾鏡，包括15種可鹽可甜的人像風格、9種一鍵玩妝的美妝模式、26種隨拍隨美的美顏功能、6種獨引潮流的光影風格等，搭配144種姿勢模板以及vivo獨創的4種人像虛化光斑，隨心所欲創造百變面貌。

V25 Pro 5G搭載6.56吋120Hz超高刷新率及300Hz超高觸控採樣率雙曲面螢幕，圓潤輕薄的機身帶來更舒適的握感，擁有4,830mAh超大電量、搭配66Ｗ極速閃充；V25 5G則擁有2.5D經典平直中框設計，採用Fluorite AG螢石玻璃磨砂工藝，搭載6.44吋AMOLED FHD+全螢幕、4,500mAh電池並支援44W閃充，30分鐘即可充電超過61%。

vivo V25 Pro 5G共有水漾藍、星光黑兩色， 12GB＋256GB建議售價17,990元；vivo V25 5G則有時尚金、菱鑽黑兩色，8GB＋128GB建議售價14,990元、8GB＋256GB建議售價15,990元。即日起至9月30日於指定通路預購，最高可享近15,000元預購好禮；10月1日起正式開賣，搭配指定電信資費方案手機專案價0元起，10月31日前於全通路購機除可擁有市價5,500元的螢幕意外保固12個月之外，為歡慶vivo為2022 FIFA卡達世界盃官方指定用機，還可參加「卡達世足賽，好禮月月抽 」活動，有機會獲得萬元旅遊金、2022 FIFA卡達世界盃周邊、vivo V25 Pro手機等。