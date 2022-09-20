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IG打卡潮店＋1 貳樓「貳White了」微風南山店開幕

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
大片落地窗在夜晚能飽覽落日美景，窗外景色更使門店巧妙融入城中。圖／貳樓餐飲集團提供。
大片落地窗在夜晚能飽覽落日美景，窗外景色更使門店巧妙融入城中。圖／貳樓餐飲集團提供。

在屬於「2」的2022年，貳樓餐飲集團積極擴張新型態門市，全新門市微風南山店以「貳White了」為主題，於9月21日盛大開幕。該門市以「伸展台」結合「現代美術館」為設計靈感，在挑高九米空間採用大片落地窗，近眺台北101大樓，並攜手台灣潮流雞尾酒品牌「WAT」，打造專屬貳樓微風南山店限定聯名調酒，以白肉、蔬食為主推出全新特色餐點，成為全台最潮的貳樓門市。

走進門店後，即刻讓人眼睛為之一亮的是純白巨型拱門牆面中的投影景象，以「無重力空間的伸展台」為概念，抽象藝術的影像畫面，呼應「現代美術館」設計風格，帶給顧客虛幻交錯的空間感以及身歷其境的沉浸體驗。

純白巨型拱門牆面中以「無重力空間的伸展台」為概念，呈現抽象藝術的影像畫面，將藝術美學融入餐廳。圖／貳樓餐飲集團提供。
純白巨型拱門牆面中以「無重力空間的伸展台」為概念，呈現抽象藝術的影像畫面，將藝術美學融入餐廳。圖／貳樓餐飲集團提供。

貳樓微風南山店選用流線燈帶設計，高低錯落的光影交錯更顯輕奢精緻。圖／貳樓餐飲集團提供。
貳樓微風南山店選用流線燈帶設計，高低錯落的光影交錯更顯輕奢精緻。圖／貳樓餐飲集團提供。

貳樓微風南山店都能以各種角度近眺台北101，將城市美景盡收眼底。圖／貳樓餐飲集團提供。
貳樓微風南山店都能以各種角度近眺台北101，將城市美景盡收眼底。圖／貳樓餐飲集團提供。

在餐飲方面，則以健康、低負擔為出發點，貳樓微風南山店在白肉餐點調高了比例，推出多道微風南山店限定款餐點，其中「彩虹炸雞胡麻沙拉」以綜合生菜為底，堆疊嫩蛋、酪梨醬、鷹嘴豆等蔬菜丁，搭配酥炸雞塊淋上胡麻醬，色彩繽紛、爽口不油膩，營養價值更是滿分。最新研發的「莎莎黑咖哩炸雞」將貳樓特製黑咖哩醬汁，拌入特製無花果莎莎醬並淋在炸雞上，辛香黑咖哩與酸辣莎莎醬，不同口味卻碰撞出全新好滋味，再搭配炸雞，口感豐富整體具層次又不膩口，非常適合想吃炸物又怕有罪惡感的饕客。

「彩虹炸雞胡麻沙拉」以綜合生菜為底，色彩繽紛、爽口不油膩，營養價值更是滿分。圖／貳樓餐飲集團提供。
「彩虹炸雞胡麻沙拉」以綜合生菜為底，色彩繽紛、爽口不油膩，營養價值更是滿分。圖／貳樓餐飲集團提供。

貳樓經典熱銷的招牌系列也不缺席，明星商品「橙香蛋煎丹麥舒肥雞早午餐」也將原有的豬肉香腸改為雞肉腸，為喜愛白肉的族群增添新選擇，獨家研發的法式丹麥吐司，完美紋理融合橙香蛋液，金黃酥鬆、濕潤軟嫩的口感交織甜橘水果香氣，成為早午餐必吃經典質感餐點。「貳樓金牌鹽水雞沙拉」選用台灣特色小吃鹽水雞風味，搭配綜合美式生菜沙拉，將道地台灣味融合美式料理的組合，完美詮釋貳樓的獨有台味。

「莎莎黑咖哩炸雞」將貳樓特製黑咖哩醬汁，拌入特製莎莎醬，不同口味卻碰撞出全新好滋味。圖／貳樓餐飲集團提供。
「莎莎黑咖哩炸雞」將貳樓特製黑咖哩醬汁，拌入特製莎莎醬，不同口味卻碰撞出全新好滋味。圖／貳樓餐飲集團提供。

此外，貳樓更與潮流雞尾酒品牌WAT攜手，推出時髦新潮單品——微風南山開幕限定「SF-2清春露雞尾酒」，在貳樓微風南山店獨家販售，單杯售價為260元，兩杯優惠價499元，更提供兩入禮盒組售價520元。

「SF-2 清春露」單杯售價為260元，兩杯優惠價499元，更提供兩入禮盒組售價520元。圖／貳樓餐飲集團提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「SF-2 清春露」單杯售價為260元，兩杯優惠價499元，更提供兩入禮盒組售價520元。圖／貳樓餐飲集團提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

產品名稱「SF-2清春露雞尾酒」以Second Floor Café結合數字「2」，及基底酒清酒來命名，更添俏皮與趣味，而風味上則揉合清酒、琴酒、雪莉酒的豐富層次，淡金色酒體加上西洋梨甜美口感並帶入溫柔桂花香氣，混搭金萱烏龍的茶香帶出雞尾酒的尾韻，花香與果香交織，入口後清爽香甜的喉韻與微風南山限定白肉、蔬食餐點更為匹配，完美詮釋屬於貳樓的大人味。

為歡慶貳樓微風南山店盛大開幕，貳樓更推出全台首座「貳White了」快閃拍照區，以時尚雜誌為風格主題，打造立體雜誌封面拍照區，極具時尚感的潮流設計風格，超級吸睛又好拍，可以即刻體驗封面人物的樂趣，成為微風南山百貨打卡新熱點。

【貳樓微風南山店門市資訊】

．地址：微風南山百貨7樓（台北市信義區松智路17號）

．營業時間：週日到週三 11:00～21:30，週四到週六（例假日） 11:00～22:00

．訂位電話：（02）2345-3533

．Inline訂位連結：https://reurl.cc/rRXmM4

微風南山 美術館

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