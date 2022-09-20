不用再盲目選擇了！透過「MBTI」人格測驗挑到你命中注定包款

有選擇困難的人看過來，不用再盲目挑選換季的配了！時尚品牌Charles & Keith將助你一臂之力，透過風靡韓國年輕世代的「MBTI」人格測驗，找到與個性最match的包款與鞋履，強化個人風格。若是害怕跟別人撞包，那麼入手SAMO ONDOH的台灣限定配色準沒錯；Robinmay的人氣Elly斜背包也在這季改版上市，實用性大增，讓人外出搭配更便利。

新加坡時尚品牌Charles & Keith與韓國網路娛樂頻道DINGO STORY攜手合作，推出 原創迷你影集《MBTI Love》，其概念就是從風靡新世代的「MBTI」人格測驗延伸而來。把原本16個人格特質，濃縮成6大類，分別交由演員來詮釋，而Charles & Keith便依據了其個性，搭配出最能凸顯個人特質的袋包與鞋履。像是善於社交且熱情主動的性格，就適合Lula漆皮踝帶厚底鞋與Lula漆皮方釦手提、 Roony厚底瑪莉珍鞋；若是不清楚自己該搭配什麼包款或鞋款，現在上Charles & Keith的官網，還能透過簡單的MBTI測驗，找到最適合個人特質的款式。

《MBTI Love》劇照，角色搭配了Charles & Keith的Lula方釦手提包2,390元。圖／Charles & Keith提供

日前才在台灣開設首間專賣店的韓國時尚品牌SAMO ONDOH果然非常看重本地消費力道，因此在新一季到來，讓人氣包款推出台灣限定新色。夏季熱銷的Apple Bag蘋果包，就呈現了獨家「絲霧橘」，跳脫一般南瓜色偏黃的調性，同時有著絲絨面料般的質地，好感度大增。而秋冬新款Marshmallow Bag棉花糖包也同時推出台灣限定「茶岩綠」，只要搭配大地色系服裝，即能展現溫柔優雅的不凡穿著品味。偏好濃重色系的人，還可參考Robinmay優化的Elly系列，除了原有的斜背包之外，還提升內裝新增雙層斜背包，並提供粉橘與火鶴紅配色。台灣袋包品牌Satana則是呼應新款iPhone 14手機的熱門配色，曝光全新紫色系929 Ladies袋包，希望吸引想嚐鮮的消費者。

SAMO ONDOH Marshmallow Bag棉花糖包，台灣限定茶岩綠配色，3,090元起。圖／SAMO ONDOH提供

Robinmay Elly系列斜背包1,980元。圖／Robinmay提供

Robinmay Elly系列雙層斜背包2,580元。圖／Robinmay提供

Satana 929 Ladies系列多隔層手提肩背包6,600元。

Charles & Keith Roony漆皮厚底瑪莉珍鞋2,490元。圖／Charles & Keith提供

SAMO ONDOH Apple Bag蘋果包，台灣限定絲霧橘配色，3,990元。圖／SAMO ONDOH提供