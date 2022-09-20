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創造化妝時的最強療癒感！紫色聯名刷具營造完美浪漫
彩妝是每一位愛美的女孩都必須擁有的，但無論使用什麼妝感，都要必須擁有好的刷具來輔助，寶雅年年銷售冠軍美妝用具品牌 J-LIN，與MIT質感彩妝品牌 A.M Fairyland，聯名推出「Iris精準妝效刷具系列」，用浪漫的紫色，訴說著每一個約會及療癒的時刻。
「J-LIN」與大型連鎖生活百貨通路寶雅合作，全台灣通路的銷售統計，美妝蛋平均每年賣出近30萬顆，深受女孩們喜愛。推出的聯名系列，起源於與A.M Fairyland創辦人Alice老師的理念相同，都希望可以為女孩創造更精準有效的化妝工具，且Alice老師深刻了解如何簡化化妝步驟以及對於產品的深度了解。
品項包含多樣化的彩妝輔助用具，多功能完妝蛋、蛋蛋的家、多功能目梳夾子組、換色三秒刷刷水、澎澎蜜粉刷、增艷腮紅刷、靚亮拋光刷、澎澎氣墊蜜粉撲、澎澎柔軟粉撲共9樣，搭配著鳶尾花紫色，在上妝時都療癒到不行。
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