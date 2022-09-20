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生活市集開賣電子票券！9月限定品項回饋LINE POINTS 50%

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
生活市集首波電子票券推「線上餐券」，祭出9月限定天天回饋LINE POINTS 50%活動。圖／生活市集提供
生活市集首波電子票券推「線上餐券」，祭出9月限定天天回饋LINE POINTS 50%活動。圖／生活市集提供

台灣電子票券普及率已高達近9成，隨著消費數位化更加蓬勃，行動支付的使用率逐年提升，生活市集今天（9月20日）宣布正式開賣電子票券，打通虛實整合商機，首波優先鎖定最受消費者喜愛的便利商店、餐飲速食等票券需求，並於生活市集LINE官方帳號結合點數布局祭出「9月天天限定品項回饋LINE POINTS 50%」的回饋活動，讓電子票券即買即享優惠融入更多生活應用場景，同步結合行動支付與LINE POINTS等點數經濟加乘，全方面搶攻電子票券商機。

生活市集LINE官方帳號擁有超過7,500萬LINE好友數，即日起除了於生活市集平台開賣電子票券外，透過生活市集LINE官方帳號購買指定電子票券品項，再享LINE POINTS高額回饋。首波上線祭出9月限定超強回饋活動，於每天釋出兩大經典品項限量回饋LINE POINTS 50%，即日起透過生活市集LINE官方帳號下單購買9月限定回饋品項即可獲得LINE POINTS 50%，每日每人限購各一份，點數將於餐券使用後回饋生效。

生活市集電子票券類型為便利超商，首波活動推出全家便利商店、7-ELEVEN、85度C等，品項如全家便利商店中杯冰美式咖啡、CITY CAFE中杯拿鐵或大杯美式咖啡（冰熱不限）提貨卡，以及85度Ｃ 50元飲品；另外更搭配多家速食餐食品牌祭出如麥當勞六塊鷄塊與蛋捲冰淇淋、肯德基原味蛋撻與咔啦脆雞、Mister Donut甜甜圈等眾多經典品項，同時未來也將陸續推出更多元的電子票券。

LINE 便利商店 咖啡

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