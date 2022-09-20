Dyson吹風機、造型器推「長春花藍配玫瑰金」限定版

今年秋天好像來得特別快，美髮造型家電也搶先推秋冬新色應景。熱愛在外型色彩玩花樣的Dyson，宣布推出Dyson Supersonic吹風機HD08與Dyson Airwrap多功能造型器HS05年度限量款「長春花藍配玫瑰金限定版」，抓緊Pantone年度色潮流，紫藍基調融合略帶活潑個性的紫紅色，金屬機身以玫瑰金色點綴，展現時髦搶眼風格。即日起可至Dyson官網或官方授權通路購買，建議售價分別為15,600元和18,600元。

Dyson Supersonic吹風機HD08全新配色「長春花藍配玫瑰金限定版」，擁有同色系質感皮革收納盒，內附包括「順髮吹嘴」、「造型集風吹嘴」、「柔和乾髮吹嘴」、「捲髮烘罩」及「抗毛躁吹嘴」等磁性配件，於Dyson官網購買再附贈超實用又美翻的同色系「專用按摩梳」及「順髮梳」，一次入手全套超夢幻。