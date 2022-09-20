人氣排隊名店 假日下午茶訂位免排隊還打折

在陽明山上絕美的「Wonder.land 仙境」，因為美景盡收眼底、場地夢幻浪漫，自營業以來都是人氣排隊名店。都會享樂預訂平台 FunNow 獨家上架雙人下午茶折抵方案，不僅可以預訂假日空位、到場免排隊，還能以630元折抵700元消費，快約情人來一趟仙境之旅吧。

只要提到台北市夜景餐廳，「Wonder.land 仙境」絕對在列，戶外座位 Chill 又慵懶，室內座位也是具有設計感且不馬虎，室內外都是許多網美熱愛拍照打卡的景點，知名外景主持人威廉曾在此求婚，就連藝人小 S 和蔡康永也曾為節目在此合影。

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