人氣排隊名店 假日下午茶訂位免排隊還打折
在陽明山上絕美的「Wonder.land 仙境」，因為美景盡收眼底、場地夢幻浪漫，自營業以來都是人氣排隊名店。都會享樂預訂平台 FunNow 獨家上架雙人下午茶折抵方案，不僅可以預訂假日空位、到場免排隊，還能以630元折抵700元消費，快約情人來一趟仙境之旅吧。
只要提到台北市夜景餐廳，「Wonder.land 仙境」絕對在列，戶外座位 Chill 又慵懶，室內座位也是具有設計感且不馬虎，室內外都是許多網美熱愛拍照打卡的景點，知名外景主持人威廉曾在此求婚，就連藝人小 S 和蔡康永也曾為節目在此合影。
「Wonder.land 仙境」假日一位難求，FunNow 獨家上架「現場 700 元雙人折抵｜獨家假日預訂優惠｜夕陽美景下午茶」方案，不僅直接打九折只要 630 元，還可預訂到假日下午時段，到場出示預訂兌換碼即可免排隊進場、訂得到就有位，可以說是通往仙境最快最省的途徑。
除了假日下午茶方案，FunNow 也有平日週一至週五晚上 5 點和 7 點半的「Wonder.land 仙境」晚餐折扣方案，只要 450 元即可現場折抵 500 元，就能一邊欣賞浪漫夜景，一邊享受美食，包括泰式套餐、松露野菇細扁麵、花蓮剝皮辣椒墨魚麵、小鮮肉義大利麵等都是招牌菜色。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言