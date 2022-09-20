第二屆500盤9/30名單公布 50位最強評審呈現新觀點

第二屆500盤2022年得盤名單、特別獎名單，將於9月30日正式揭曉。圖／500輯提供 問世近兩年半的青年質感媒體《500輯》，去年首度舉辦第一屆（2021）500盤活動，以「第一份台灣人觀點的美食評鑑」獲得全台民眾的重視，2022年第二屆500盤再度登場，集結台灣跨界50位評審，其中25位為新加入評審行列，將於2022年9月30日公布得盤名單、11大特別獎，再度呈現2022年台灣餐桌的新風貌。

《500輯》作為聯合報系鎖定質感潮流領域、目標正向擾動社會的全媒體品牌，無論是美食評鑑「500盤」、策展式大型市集演唱會「500趴」、鼓勵青年世代的獎項「500Young」，以及不曾間斷的優質出版品、全方位實體與線上活動，都已成為大眾生活中的重要存在。

2021年11月，500輯籌備已久的第一份屬於台灣人觀點的美食評鑑500盤首屆名單正式公布，全台共有293間餐廳入選，全台獲獎餐廳到場的頒獎典禮、重量名人齊聚的慶祝晚宴，從舉辦當日開始持續重擊包含但不限於美食圈的所有族群。

有別於國際美食評鑑，屬於台灣的第一屆500盤得盤名單遍布全台各地、選擇充滿新意的餐廳及菜色名單，討論度至今鼎沸。在這個資訊分眾越來越明顯的時代，500盤的高度傳播不僅示範了影響力價值，也證明美食是不分年齡族群和社經地位的集體追求。

2021年首屆500盤九大特別獎得主，與頒獎人500輯發行人項國寧合影。圖／500輯提供

第二屆50位評審名單公布！創造最高話題度

立基在首屆舉辦的成功上，第二屆「500盤2022」除了延續首屆活動的核心精神─「台灣餐桌風景再發現」，也持續賦予活動更多新意。評審組成廣邀50位不同專業背景的名人，包含名廚與美食家、企業界、藝文產業界、娛樂產業界等多元領域。

今年有25位是全新加入的評審，如中租企業總裁辜仲立、國巨集團前總裁陳木元、富邦文教基金會執行董事陳藹玲、富邦藝術基金會執行長翁美慧、亞洲最佳女主廚陳嵐舒、導演蔡明亮、醫師王浩威、時尚人宋文、贊泰建設邱耀正、美食作家洪愛珠、美食家張大衛、食物設計師陳小曼、美食評論家黃冠華、設計師詹朴、鏡文學社長裴偉與實業家楊亮；藝人林心如、劉若英、徐若瑄、陶晶瑩、楊祐寧、賈永婕以及新生代樂團指標告五人等。

他們將與去年即參與推薦的國巨集團董事長陳泰銘、台灣大哥大總經理林之晨、PChome董事長詹宏志、世界名廚江振誠、作家蔣勳及蔡康永等人共同分享過去一年讓他們念念不忘的十道菜。

今年得獎名單也出現大洗牌的狀況，更有外帶、外送美食入榜，完全呈現台灣在經歷疫情之後的餐桌風景。

第二屆500盤2022年的50位評審名單。圖／500輯提供

創造台灣人的專屬美食評鑑

陳泰銘：500盤是找出台灣的味道 用在地人看美食的角度

500盤2022相較於去年評審邀請作業時的詳加說明，今年的新評審幾乎是收到邀約便一口答應，足見一年之內活動掀起的風潮，更讓許多評審都見證500盤掀起的全民效應，而第二屆500盤同樣有50位評審專訪文章，將於9月30日全部公開於《500輯》網站。

國巨集團總裁陳泰銘對於500盤，如此詮釋：「500盤是找出台灣本地的味道，用的是在地人看美食的角度，希望能帶動整個餐飲文化。」

亞洲最佳女主廚陳嵐舒認為：「傳統美食評鑑只會揭露某個評選標準下的最終結果，但500盤很重要的精神，是每位評審都能夠說明支持這道菜的理由，讓大眾有機會透過評審的角度去理解這一道菜、這家餐廳、這位主廚，這是很棒的一件事。」

父母經營餐廳的藝人楊祐寧更表示：「如果米其林是奧斯卡，那500盤就是金球獎。500盤在餐飲上有更敏銳的覺察，帶領我們接觸更多元豐富的美食。」

500盤的評選標準如同去年，沒有任何菜系或價位的限制，如此的創新在今年同樣得到深具參考價值的結果。其中不只一位連續兩屆受邀的評審，深感活動的巨大影響力，對於本屆交出的菜色更為慎重以待，甚至自設主題或發展名單故事性，讓500盤2022充滿更多值得細究的環節和趣味。

台灣的疫情陰影尚未煙消雲散，我們必須也應該持續凝聚眾人的齊聲喝采，鼓勵每種曾為我們帶來味覺滿足的技藝與心意。

11大特別獎公布、500盤IG正式上線

訂於9月30日舉辦的第二屆頒獎典禮，除再度頒發給得獎餐廳共計500個由台灣品牌精心打造的獎盤外，現場也將同時揭曉「注目新秀獎」、「創新概念獎」、「點食成金獎」、「落地生根獎」、「經典台味獎」、「台味再進化獎」、「台灣食材獎」、「老店傳承獎」、「500Young特別獎」、「500Young領路人獎」、「將來銀行經典獎」等11項評審團特別獎。

2021年首屆500盤，全台共有293間餐廳入選。圖／500輯提供

而「500盤」也成立全新專屬Instagram（＠500dishes_tw），日前正式上線，提供最新的美食生活類新聞與資訊，更多資訊將陸續公布於500輯、500盤官方社群平台。

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