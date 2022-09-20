台北小羅馬！寶格麗SOGO復興重新開幕 把總店搬到台北

享有彩寶藝術大師美譽的力大力珠寶品牌寶格麗（BVLGARI），即日起在台北SOGO復興館1樓的拽賣店全新改裝後重新開幕。外觀裝飾大型LED燈箱，以及飾有穿透的萬神殿窗櫺BOX IN BOX陳列櫥窗，內裝設計則由國際知名建築大師Peter Marino操刀，融合陽光、大理石和古典建築元素，踏入店內，彷彿暫時造訪羅馬。

萬神殿窗櫺是全球寶格麗精品店獨特的標誌性圖騰。以幾何圓形、方形與象徵平衡、和諧及宇宙秩序的八芒星圖騰組合而成，八芒星象徵東、南、西、北四個方位，以及冬至、夏至、春分、秋分等四個時節。根據著名的古老傳說，八芒星也有「Roma Caput Mundi」之意，意即條條大路通羅馬。