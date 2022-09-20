快訊

高虹安博士論文有沒有授權問題？ 資策會發聲明回應

聽新聞
test
0:00 / 0:00

街拍成王道！Maje秋冬廣告邀Taylor Hill把日常變時髦

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
十多張形象視覺中，只見Taylor Hill時而穿著「炫腹」的露腰長洋裝、抱著的紙袋更秀出法式長棍麵包，展現出法式街頭的生活感。圖 / Maje提供
十多張形象視覺中，只見Taylor Hill時而穿著「炫腹」的露腰長洋裝、抱著的紙袋更秀出法式長棍麵包，展現出法式街頭的生活感。圖 / Maje提供

正式與休閒、運動與時尚的界線越來越模糊，即便是街拍、素人，也可能在網路上走紅。法國時裝品牌Maje看準了新一代生活風格的變化，邀請名模Taylor Hill以街拍為形式、以「Streetstyle Paparazzi」為主軸，釋出2022秋冬形象廣告，將街拍變得輕鬆、日常而時髦。

在合計十多張形象視覺中，只見Taylor Hill時而穿著「炫腹」的露腰長洋裝、抱著的紙袋更秀出法式長棍麵包，時而則戴起毛帽、寬鬆的長版毛衣在路邊咖啡廳與朋友交談，又或是短裙搭配斜紋軟呢黑白格西裝並抱著寵物逛街。

全系列視覺是由攝影師Kristin Lee Moolman掌鏡，即便Taylor Hill穿著了輕便、日常的單品如連身長裙、毛帽或桃紅色西裝，都在街拍與日常時尚中找到平衡。安迪沃荷曾說，每個人都有機會成名15分鐘，簡單不等於隨便，假使有天被狗仔跟拍你會呈現什麼樣的穿搭？問題的答案，或許會是每天出門前的趣味實驗。

條紋針織長袖上衣，8,990元。圖 / Maje提供
條紋針織長袖上衣，8,990元。圖 / Maje提供
挖腰長洋裝，18,290元。圖 / Maje提供
挖腰長洋裝，18,290元。圖 / Maje提供
滾邊方形編織斜背包，15,490元。圖 / Maje提供
滾邊方形編織斜背包，15,490元。圖 / Maje提供
Maje邀請Taylor Hill以街拍為形式、以「Streetstyle Paparazzi」為主軸，釋出2022秋冬形象廣告。圖 / Maje提供
Maje邀請Taylor Hill以街拍為形式、以「Streetstyle Paparazzi」為主軸，釋出2022秋冬形象廣告。圖 / Maje提供
Maje邀請Taylor Hill以街拍為形式、以「Streetstyle Paparazzi」為主軸，釋出2022秋冬形象廣告。圖 / Maje提供（合成圖）
Maje邀請Taylor Hill以街拍為形式、以「Streetstyle Paparazzi」為主軸，釋出2022秋冬形象廣告。圖 / Maje提供（合成圖）
坐在露天咖啡廳聊天是法國的街頭時尚，也在攝影師Kristin Lee Moolman的鏡頭前，自然呈現。圖 / Maje提供
坐在露天咖啡廳聊天是法國的街頭時尚，也在攝影師Kristin Lee Moolman的鏡頭前，自然呈現。圖 / Maje提供

西裝 咖啡廳

延伸閱讀

Kendall Jenner、Taylor Hill都愛用 GUCCI、Bottega Veneta、TOD'S彎月包集合嘍！

賴在皚皚雪國夢鄉中 挑戰諾布山丘的極致度假宅

Taylor Hill、劉詩詩都搶戴 橘紅色秋冬新包秀活力

泰勒絲這身「埃及豔后」閃瞎多倫多影展　寫歌、執導成全方位創作藝人　還打敗「她」成世界歌手之冠

相關新聞

文昌街木材行華麗轉身為酒吧 BAR PINE松正式試營運

位於台北市大安區文昌街的最新酒吧「BAR PINE松」，以原址為木材行的空間脈絡，再加上酒與木材密不可分的關連，邀集各領...

PChome 24h購物「LANEIGE官方旗艦館」開館推限時優惠

隨著季節進入夏末秋初，PChome 24h購物深耕女性客群，積極拓展美妝保養等市場，全站提供超過30,000種彩妝護膚商...

國門快開、最愛還是日本！Booking.com出入境趨勢揭密

國門開放露出曙光，國人引頸期盼能踏出國門，為了解國內外旅人的心之所向，全球旅遊搜尋引擎Booking.com根據9~10...

點亮造型不用花大錢！搶眼心機穿搭就從選對配件開始

除了服裝搭配，從配件選擇最能看出一個人的品味優劣；然而高質感的單品通常所費不貲，如何兼顧荷包與個人風格，就是每個年輕女孩的課題。還好流行品牌Daniel Wellington幫你我都想到了，在這季分別運用了捷克水晶以及珍珠母貝等材質，點綴於飾品與腕表上，讓人搭配時就能在舉手投足之間，呈顯高雅氣息。

檸檬、愛心、輕龐克！Roger Vivier秋冬鞋包獻天鵝秘境

Roger Vivier今日發表2022秋冬系列，以「天鵝秘境（The Secret of Swan）」為主題，將先前國...

從女性視角出發 台北國際葡萄酒展嚴選女子專屬好酒

2022台北國際葡萄酒展暨綜合美酒博覽會WGT（Wine & Gourmet Taipei），將於9月23日至26日在台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。