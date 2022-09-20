街拍成王道！Maje秋冬廣告邀Taylor Hill把日常變時髦

正式與休閒、運動與時尚的界線越來越模糊，即便是街拍、素人，也可能在網路上走紅。法國時裝品牌Maje看準了新一代生活風格的變化，邀請名模Taylor Hill以街拍為形式、以「Streetstyle Paparazzi」為主軸，釋出2022秋冬形象廣告，將街拍變得輕鬆、日常而時髦。

在合計十多張形象視覺中，只見Taylor Hill時而穿著「炫腹」的露腰長洋裝、抱著的紙袋更秀出法式長棍麵包，時而則戴起毛帽、寬鬆的長版毛衣在路邊咖啡廳與朋友交談，又或是短裙搭配斜紋軟呢黑白格西裝並抱著寵物逛街。