聽新聞
test
0:00 / 0:00
街拍成王道！Maje秋冬廣告邀Taylor Hill把日常變時髦
正式與休閒、運動與時尚的界線越來越模糊，即便是街拍、素人，也可能在網路上走紅。法國時裝品牌Maje看準了新一代生活風格的變化，邀請名模Taylor Hill以街拍為形式、以「Streetstyle Paparazzi」為主軸，釋出2022秋冬形象廣告，將街拍變得輕鬆、日常而時髦。
在合計十多張形象視覺中，只見Taylor Hill時而穿著「炫腹」的露腰長洋裝、抱著的紙袋更秀出法式長棍麵包，時而則戴起毛帽、寬鬆的長版毛衣在路邊咖啡廳與朋友交談，又或是短裙搭配斜紋軟呢黑白格西裝並抱著寵物逛街。
全系列視覺是由攝影師Kristin Lee Moolman掌鏡，即便Taylor Hill穿著了輕便、日常的單品如連身長裙、毛帽或桃紅色西裝，都在街拍與日常時尚中找到平衡。安迪沃荷曾說，每個人都有機會成名15分鐘，簡單不等於隨便，假使有天被狗仔跟拍你會呈現什麼樣的穿搭？問題的答案，或許會是每天出門前的趣味實驗。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言