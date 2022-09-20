米其林三星名廚Passard 首爾LV旗艦店開期間限定餐廳
巴黎米其林三星餐廳「Arpège」的老闆兼主廚Alain Passard將自即日起至10月29日止，於路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）首爾旗艦店的4樓，開設「Alain Passard at Louis Vuitton」全新期間限定餐廳，延續在韓國首爾宣揚限定美饌文化的宗旨。
Alain Passard擅長在烹調時優先考量季節性和地方性，善加利用蔬菜的顏色、氣味和味道，是率先將以蔬菜為中心的菜單帶入高級餐廳的主廚，餐點菜色充滿自然氣息，在滿足五感之際又融入季節變化。他自己位於法國薩爾特省（Sarthe）、厄爾省（Eure）和芒什省（Manche）的菜園裡，更細心栽植了包括蔬果香草等優質食材。
期間限定的「Alain Passard at LouisVuitton」餐廳也遵循他的烹飪理念，將以花園為主題：「首爾路易威登旗艦店的圓弧形窗戶，讓我想起了法國田地裡的溫室。賓客們將可在這間期間限定餐廳裡，享用九月和十月新鮮農產品的純正美味，打扮成園丁的侍者將會替賓客們服務，」Alain Passard說，「我第一次來到韓國，有機會發現各種韓國農產品，像是本地的蔬菜魚貝，它們的美味讓我驚豔不已。我希望這間期間限定餐廳，能讓賓客們有機會更加貼近體驗我所喜愛的韓國文化。」
Alain Passard喜愛的圓形窗戶，就是出自當代建築巨擘Frank Gehry之手。由Frank Gehry所設計的首爾路易威登旗艦店，四樓曾於今年五月開設第一家期間限定餐廳，攜手韓國出生的法國廚師 Pierre Sang Boyer打造「Pierre Sang at Louis Vuitton」，提供獨一無二的用餐體驗、獨特空間與精美的藝術品，大受外界好評。除了期間限定餐廳，四樓也是易威登藝術廊Espace Louis Vuitton Seoul的所在地，藉由路易威登基金會「Hors-les-murs牆外」計畫支持文化和藝術活動，展出包括Alberto Giacometti、Gerhard Richter 與Andy Warhol等世界著名藝術家作品。
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