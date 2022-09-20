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米其林三星名廚Passard 首爾LV旗艦店開期間限定餐廳

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
「Alain Passard at Louis Vuitton」期間限定餐廳至10月29日止。圖／路易威登提供
「Alain Passard at Louis Vuitton」期間限定餐廳至10月29日止。圖／路易威登提供

巴黎米其林三星餐廳「Arpège」的老闆兼主廚Alain Passard將自即日起至10月29日止，於路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）首爾旗艦店的4樓，開設「Alain Passard at Louis Vuitton」全新期間限定餐廳，延續在韓國首爾宣揚限定美饌文化的宗旨。

Alain Passard擅長在烹調時優先考量季節性和地方性，善加利用蔬菜的顏色、氣味和味道，是率先將以蔬菜為中心的菜單帶入高級餐廳的主廚，餐點菜色充滿自然氣息，在滿足五感之際又融入季節變化。他自己位於法國薩爾特省（Sarthe）、厄爾省（Eure）和芒什省（Manche）的菜園裡，更細心栽植了包括蔬果香草等優質食材。

期間限定的「Alain Passard at LouisVuitton」餐廳也遵循他的烹飪理念，將以花園為主題：「首爾路易威登旗艦店的圓弧形窗戶，讓我想起了法國田地裡的溫室。賓客們將可在這間期間限定餐廳裡，享用九月和十月新鮮農產品的純正美味，打扮成園丁的侍者將會替賓客們服務，」Alain Passard說，「我第一次來到韓國，有機會發現各種韓國農產品，像是本地的蔬菜魚貝，它們的美味讓我驚豔不已。我希望這間期間限定餐廳，能讓賓客們有機會更加貼近體驗我所喜愛的韓國文化。」

Alain Passard喜愛的圓形窗戶，就是出自當代建築巨擘Frank Gehry之手。由Frank Gehry所設計的首爾路易威登旗艦店，四樓曾於今年五月開設第一家期間限定餐廳，攜手韓國出生的法國廚師 Pierre Sang Boyer打造「Pierre Sang at Louis Vuitton」，提供獨一無二的用餐體驗、獨特空間與精美的藝術品，大受外界好評。除了期間限定餐廳，四樓也是易威登藝術廊Espace Louis Vuitton Seoul的所在地，藉由路易威登基金會「Hors-les-murs牆外」計畫支持文化和藝術活動，展出包括Alberto Giacometti、Gerhard Richter 與Andy Warhol等世界著名藝術家作品。

「Alain Passard at Louis Vuitton」期間限定餐廳位於路易威登首爾旗艦店的4樓。圖／路易威登提供
「Alain Passard at Louis Vuitton」期間限定餐廳位於路易威登首爾旗艦店的4樓。圖／路易威登提供
「Alain Passard at Louis Vuitton」期間限定餐廳至10月29日止。圖／路易威登提供
「Alain Passard at Louis Vuitton」期間限定餐廳至10月29日止。圖／路易威登提供
「Alain Passard at Louis Vuitton」期間限定餐點。圖／路易威登提供
「Alain Passard at Louis Vuitton」期間限定餐點。圖／路易威登提供
「Alain Passard at Louis Vuitton」期間限定餐點。圖／路易威登提供
「Alain Passard at Louis Vuitton」期間限定餐點。圖／路易威登提供
巴黎米其林三星餐廳「Arpège」的老闆兼主廚Alain Passard。圖／路易威登提供
巴黎米其林三星餐廳「Arpège」的老闆兼主廚Alain Passard。圖／路易威登提供
「Alain Passard at Louis Vuitton」期間限定餐點。圖／路易威登提供
「Alain Passard at Louis Vuitton」期間限定餐點。圖／路易威登提供
「Alain Passard at Louis Vuitton」期間限定餐廳位於路易威登首爾旗艦店的4樓。圖／路易威登提供
「Alain Passard at Louis Vuitton」期間限定餐廳位於路易威登首爾旗艦店的4樓。圖／路易威登提供
「Alain Passard at Louis Vuitton」期間限定餐廳至10月29日止。圖／路易威登提供
「Alain Passard at Louis Vuitton」期間限定餐廳至10月29日止。圖／路易威登提供
巴黎米其林三星餐廳「Arpège」的老闆兼主廚Alain Passard。圖／路易威登提供
巴黎米其林三星餐廳「Arpège」的老闆兼主廚Alain Passard。圖／路易威登提供
「Alain Passard at Louis Vuitton」期間限定餐點。圖／路易威登提供
「Alain Passard at Louis Vuitton」期間限定餐點。圖／路易威登提供

餐廳 首爾

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