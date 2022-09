米其林三星名廚Passard 首爾LV旗艦店開期間限定餐廳

巴黎米其林三星餐廳「Arpège」的老闆兼主廚Alain Passard將自即日起至10月29日止,於路易威登(Louis Vuitton,簡稱LV)首爾旗艦店的4樓,開設「Alain Passard at Louis Vuitton」全新期間限定餐廳,延續在韓國首爾宣揚限定美饌文化的宗旨。

Alain Passard擅長在烹調時優先考量季節性和地方性,善加利用蔬菜的顏色、氣味和味道,是率先將以蔬菜為中心的菜單帶入高級餐廳的主廚,餐點菜色充滿自然氣息,在滿足五感之際又融入季節變化。他自己位於法國薩爾特省(Sarthe)、厄爾省(Eure)和芒什省(Manche)的菜園裡,更細心栽植了包括蔬果香草等優質食材。

期間限定的「Alain Passard at LouisVuitton」餐廳也遵循他的烹飪理念,將以花園為主題:「首爾路易威登旗艦店的圓弧形窗戶,讓我想起了法國田地裡的溫室。賓客們將可在這間期間限定餐廳裡,享用九月和十月新鮮農產品的純正美味,打扮成園丁的侍者將會替賓客們服務,」Alain Passard說,「我第一次來到韓國,有機會發現各種韓國農產品,像是本地的蔬菜魚貝,它們的美味讓我驚豔不已。我希望這間期間限定餐廳,能讓賓客們有機會更加貼近體驗我所喜愛的韓國文化。」