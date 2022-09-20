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林產品進口量達99% 國產材仍需再加油

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
進口原木。圖／林試所提供
進口原木。圖／林試所提供

根據財政部關務署海關進出口貿易統計資料，2012至2021間每年進口實木產品約420至550萬立方公尺，而以2014年最高，約為553.8萬立方公尺，這個量相當於可以裝滿20至30萬個標準貨櫃。

相較於國內木材生產量2萬至4萬立方公尺間，平均每年生產量均低於總需求量1%。這使得台灣在全球森林資源保育與非法木材貿易的議題上，倍受壓力。

農委會林試所表示，這些進口量是用到哪裡了呢？依照國際糧農組織將林產品分為六大類，包括原木、木炭、木片及粒片、木材殘餘物、製材、木質人造板等。其中製材一項，即占了總進口量的1/3。

而製材類又細分為工程(建築用支撐材，板模用料)、景觀裝修材(室內裝修，木結構，戶外景觀等用料)、細木工材料(家具，木器等用料)與包裝材(棧板，木箱等用料)等，其中又以長途運輸過程為保護貨物而使用的包裝材約占總量的二成，為國內使用量最大宗的用途。

林試所表示，再以「製材」類的進口國來看，主要從加拿大38%、紐西蘭8%、馬來西亞7%、烏克蘭7%及美國6%進口。

林試所說，根據聯合國糧農組織的統計與預測，世界林產品的需求將不斷提高，國內林產品上中下游相關產業，應及早因應料源短缺與價格上漲的必然趨勢，以降低對產業與經濟的打擊。

而因台灣長期遵奉森林保育為圭臬，使得國產材與進口材就性價比而言較不具競爭力，未來仍有努力空間。

馬來西亞 紐西蘭

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