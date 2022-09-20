中秋後再加碼！沛納海Luminor Due Luna表款 金月傳情
1969年，當太空人登上月球時曾說，「這是我的一小步、卻是人類的一大步。」而就在2022年，瑞士鐘表品牌沛納海（PANERAI）成功「登月」，推出以月相為主軸的Luminor Due Luna表款，為品牌原本較陽剛的調性，添增了柔美內斂氣息。
嚴格來說，這並非PANERAI首次推出月項功能表款，例如品牌先前變曾推出L'Astronomo系列的Luminor 1950陀飛輪月相時間等式兩地時間腕表（PAM00920），但當時的月相功能依附在陀飛輪、時間等式等眾多複雜功能旁，但這次的Luminor Due Luna系列則由「月亮」當家，以月相功能為主訴求，意義相當不同。
四款38毫米的表款，以精鋼或玫瑰為表殼，並分別使用銀色、藍色或珍珠母貝面盤。月相功能清一色位於面盤的三點鐘方向，與左側魚雷秒針顯示的小秒針盤左右對稱，甚至面盤上再有Luna字樣，而Luna在義大利或法文中也有月神或月亮之意。為凸顯月亮的特色，Luminor Due Luna表款的月相盤更擬真了月球表面凹凸不平的質地，唯妙唯肖。
表款使用P.900/MP自動上鍊機芯，機芯約5.9毫米並具備3日動力儲存，防水性能也達300米。同時表款都具備快拆系統，可自由更換表帶。如果說月亮初一十五不一樣，那麼每個月、每周更換表帶，也是很正常的。四款中最高價為珍珠母貝紅金款（PAM01181），訂價61萬5,000元，皮帶款的PAM01180與PAM01179則為27萬4,000元。
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