中秋後再加碼！沛納海Luminor Due Luna表款 金月傳情

1969年，當太空人登上月球時曾說，「這是我的一小步、卻是人類的一大步。」而就在2022年，瑞士鐘表品牌沛納海（PANERAI）成功「登月」，推出以月相為主軸的Luminor Due Luna表款，為品牌原本較陽剛的調性，添增了柔美內斂氣息。

嚴格來說，這並非PANERAI首次推出月項功能表款，例如品牌先前變曾推出L'Astronomo系列的Luminor 1950陀飛輪月相時間等式兩地時間腕表（PAM00920），但當時的月相功能依附在陀飛輪、時間等式等眾多複雜功能旁，但這次的Luminor Due Luna系列則由「月亮」當家，以月相功能為主訴求，意義相當不同。

四款38毫米的表款，以精鋼或玫瑰為表殼，並分別使用銀色、藍色或珍珠母貝面盤。月相功能清一色位於面盤的三點鐘方向，與左側魚雷秒針顯示的小秒針盤左右對稱，甚至面盤上再有Luna字樣，而Luna在義大利或法文中也有月神或月亮之意。為凸顯月亮的特色，Luminor Due Luna表款的月相盤更擬真了月球表面凹凸不平的質地，唯妙唯肖。