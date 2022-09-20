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日月潭Maqav手作馬告香水2.0發表 首批香氛引導師授證

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
5位香氛產業族人，進行為期兩個月的專業研習課程與考核，上午正式授證成為日月潭首批香氛引導師。圖／日管處提供
5位香氛產業族人，進行為期兩個月的專業研習課程與考核，上午正式授證成為日月潭首批香氛引導師。圖／日管處提供

日管處的「部落尋味」歷經3年養成，日月潭首批「香氛引導師」上午授證！5位香氛產業族人，通過為期兩個月的專業研習課程與考核認證，並首次與弘光科技大學妝品系合作，進入專業實驗室體驗法式調香配方精準要求，落實香水原料品質、控管與服務流程，共同推動部落香氛產業鏈。

日管處指出，Maqav為布農族語，即山雞椒、山胡椒，泰雅族人稱為馬告，「馬告」是布農族甚至台灣原住民最重要的調味料，研發出原住民風味料理的美食料理特色，可說是最具台灣代表性的味道之一，在國家風景區帶動下，已有多家潭區飯店合作開產品遊程，不但增添飯店特色，也能幫助部落改善經濟，形成產業、部落、遊客多贏的局面。

調香師團隊進入部落與族人一起研發馬告香水，與族人一同摘取山中最新鮮的馬吿，透過不斷的學習及反覆萃取，終於定出專屬部落的味道，研發出全台灣首創的部落香水；馬告香氛產業鏈由餐飲出發，升級到香氛生活美學，滿足眼耳鼻舌身意的六感體驗，融入新創遊程中；通過考核認證的5位香氛引導師為方金玉瓶Nabus、田美玲 Savi 、馬若涵Aping、松念竹Akuan、松念瑜Langui。

新發表的日月潭Maqav手作香水2.0，以眼耳鼻舌身意六感沉浸體驗、色聲香味觸法，六感皆美的香水世界，敘述布農族人運用Maqav的文化精神，並將原3種配方更新為9種，逐步引領參加者調配出屬於自己的Maqav香水，為部落香氛產業鏈的服務標準化機制再添一處里程碑。即日起接受預約體驗，預約電話伊達邵管理站 049-2850289。

MAQAV馬告香水新包裝外盒，透過線條描繪出部落高山的示意。圖／日管處提供
MAQAV馬告香水新包裝外盒，透過線條描繪出部落高山的示意。圖／日管處提供
日管處的「部落尋味」，新發表的日月潭Maqav手作香水2.0，以眼耳鼻舌身意六感沉浸體驗。圖／日管處提供
日管處的「部落尋味」，新發表的日月潭Maqav手作香水2.0，以眼耳鼻舌身意六感沉浸體驗。圖／日管處提供
5位香氛產業族人，進行為期兩個月的專業研習課程與考核，上午正式授證成為日月潭首批香氛引導師。圖／日管處提供
5位香氛產業族人，進行為期兩個月的專業研習課程與考核，上午正式授證成為日月潭首批香氛引導師。圖／日管處提供

布農族人 味道

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