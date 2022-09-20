日月潭Maqav手作馬告香水2.0發表 首批香氛引導師授證

日管處的「部落尋味」歷經3年養成，日月潭首批「香氛引導師」上午授證！5位香氛產業族人，通過為期兩個月的專業研習課程與考核認證，並首次與弘光科技大學妝品系合作，進入專業實驗室體驗法式調香配方精準要求，落實香水原料品質、控管與服務流程，共同推動部落香氛產業鏈。

日管處指出，Maqav為布農族語，即山雞椒、山胡椒，泰雅族人稱為馬告，「馬告」是布農族甚至台灣原住民最重要的調味料，研發出原住民風味料理的美食料理特色，可說是最具台灣代表性的味道之一，在國家風景區帶動下，已有多家潭區飯店合作開產品遊程，不但增添飯店特色，也能幫助部落改善經濟，形成產業、部落、遊客多贏的局面。

調香師團隊進入部落與族人一起研發馬告香水，與族人一同摘取山中最新鮮的馬吿，透過不斷的學習及反覆萃取，終於定出專屬部落的味道，研發出全台灣首創的部落香水；馬告香氛產業鏈由餐飲出發，升級到香氛生活美學，滿足眼耳鼻舌身意的六感體驗，融入新創遊程中；通過考核認證的5位香氛引導師為方金玉瓶Nabus、田美玲 Savi 、馬若涵Aping、松念竹Akuan、松念瑜Langui。