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施柏宇帥穿復古風logo運動衫 腳踩Berluti新鞋
電視劇《想見你》崛起的台灣男星施柏宇，近年來在兩岸、南韓都累積不少粉絲，工作相當忙碌。最近IG難得更新，分享了他穿Berluti 2022秋冬男裝的帥照，並搭配最新主打款Playoff運動鞋，以漫步都會的時尚寫照，詮釋品牌新一季的學院休閒風格。
施柏宇身上的深綠色的初剪羊毛運動休閒外套，上面格外醒目的「Berluti」刺繡字體擷取自創辦人家族Torello Berluti在Mont Thabor街上第一家Berluti精品店寫的一封信上的印章，讓人聯想起Scritto的字樣，復古韻味濃厚。除此之外，腳上的Playoff運動鞋靈感來自80-90年代的籃球鞋，以手工縫製80塊配件組成，並飾有品牌標誌性的Scritto圖紋，以Patina染色工藝呈現低調奢華。在潮流的外型下，流露精緻質感。
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