運動相機新品齊發 GoPro、Insta360、DJI跟風直式影音創作浪潮

對喜愛戶外活動、經常用影片紀錄生活的消費者來說，螢幕越來越大、重量也變更重的手機已經不是拍攝工具首選，輕巧、防水、還內建多種創意拍攝模式的運動相機才是好動用戶的聰明選擇。近期GoPro、Insta360、DJI都推出運動相機新品，滿足後疫情時期格外蓬勃發展的各式戶外活動拍攝需求。

全新推出的GoPro HERO11 Black，在與前一代完全相同的外型下，加入了全新感測器，新增8:7的拍攝長寬比，除了滿足現今直式社群影音的需求之外，8:7 長寬比還可以最小的畫質損耗將畫面裁切成16:9或9:16，減少拍攝時直橫切換的麻煩。同時也新增HyperView超大廣角的數位鏡頭，並以16:9的比例呈現。

HERO11 Black升級了10位HEVC編碼，可以呈現比前一代8 bit更真實還原的色彩。另外，這次也新增了3個全新夜間功能，嘗試打破以往夜間拍攝效果差強人意的評價，打造星軌、光繪、車燈光軌3個新的拍攝模式玩法。除了HERO11 Black，GoPro還同步推出相機規格完全相同只少了螢幕的GoPro mini，以及創作人組合，預計將於10月底之後陸續發售。

至於外型超迷你的Insta360 X3，則配備全新的1/2"感光元件、2.29吋觸控螢幕及多款創新功能，支援運動HDR拍攝5.7K全景影片、隱形自拍桿效果和7200萬畫素照片。如果只需要拍攝單一方向的清晰畫面，Insta360 X3也可像標準運動相機一樣使用單鏡頭模式，拍攝清晰的極廣角4K畫面。後期還能透過Insta360 App中的AI剪輯工具，自由取景和隨心構圖，並套用超過30種熱門特效。

Insta360 X3最大優勢就是可先拍攝、後取景，除了原本的4:5 IG貼文模式可以無損轉變成9:16的影片之外，這次推出的全新跟拍模式，無需重新運鏡即可拍攝具有隱形自拍桿效果的60fps影片，相機將會把焦點放在人物身上，同時將自拍桿自動隱形。