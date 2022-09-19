聽新聞
test
0:00 / 0:00

運動相機新品齊發 GoPro、Insta360、DJI跟風直式影音創作浪潮

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
GoPro HERO11 Black，建議售價17,500元，即日起開賣。圖／GoPro提供
GoPro HERO11 Black，建議售價17,500元，即日起開賣。圖／GoPro提供

對喜愛戶外活動、經常用影片紀錄生活的消費者來說，螢幕越來越大、重量也變更重的手機已經不是拍攝工具首選，輕巧、防水、還內建多種創意拍攝模式的運動相機才是好動用戶的聰明選擇。近期GoPro、Insta360、DJI都推出運動相機新品，滿足後疫情時期格外蓬勃發展的各式戶外活動拍攝需求。

全新推出的GoPro HERO11 Black，在與前一代完全相同的外型下，加入了全新感測器，新增8:7的拍攝長寬比，除了滿足現今直式社群影音的需求之外，8:7 長寬比還可以最小的畫質損耗將畫面裁切成16:9或9:16，減少拍攝時直橫切換的麻煩。同時也新增HyperView超大廣角的數位鏡頭，並以16:9的比例呈現。

HERO11 Black升級了10位HEVC編碼，可以呈現比前一代8 bit更真實還原的色彩。另外，這次也新增了3個全新夜間功能，嘗試打破以往夜間拍攝效果差強人意的評價，打造星軌、光繪、車燈光軌3個新的拍攝模式玩法。除了HERO11 Black，GoPro還同步推出相機規格完全相同只少了螢幕的GoPro mini，以及創作人組合，預計將於10月底之後陸續發售。

至於外型超迷你的Insta360 X3，則配備全新的1/2"感光元件、2.29吋觸控螢幕及多款創新功能，支援運動HDR拍攝5.7K全景影片、隱形自拍桿效果和7200萬畫素照片。如果只需要拍攝單一方向的清晰畫面，Insta360 X3也可像標準運動相機一樣使用單鏡頭模式，拍攝清晰的極廣角4K畫面。後期還能透過Insta360 App中的AI剪輯工具，自由取景和隨心構圖，並套用超過30種熱門特效。

Insta360 X3最大優勢就是可先拍攝、後取景，除了原本的4:5 IG貼文模式可以無損轉變成9:16的影片之外，這次推出的全新跟拍模式，無需重新運鏡即可拍攝具有隱形自拍桿效果的60fps影片，相機將會把焦點放在人物身上，同時將自拍桿自動隱形。

另外，DJI也發表全新一代運動相機Osmo Action 3，又再度改變前一代的模組化設計，回到與GoPro相似度極高的前後雙觸控螢幕，可拍攝最高4K/120fps影像，主打便利的磁吸快拆系統，因應短影音平台帶起的直式拍攝風潮，只要搭配橫直拍防護框，即可快速切換為直拍模式。DJI也首次在運動相機中使用快速充電技術，使用DJI 30W充電器將單顆電池充至80%電量僅需18分鐘，滿足使用者不間斷的創作需求。

Insta360 X3即日起開賣，建議售價16,999元。圖／先創國際提供
Insta360 X3即日起開賣，建議售價16,999元。圖／先創國際提供
Osmo Action 3標準套裝建議售價11,770元；全能套裝建議售價15,350元。圖／DJI提供
Osmo Action 3標準套裝建議售價11,770元；全能套裝建議售價15,350元。圖／DJI提供
全新跟拍模式，無需重新運鏡即可拍攝具有隱形自拍桿效果的60fps影片，相機將會把焦點放在人物身上，同時將自拍桿自動隱形。圖／先創國際提供
全新跟拍模式，無需重新運鏡即可拍攝具有隱形自拍桿效果的60fps影片，相機將會把焦點放在人物身上，同時將自拍桿自動隱形。圖／先創國際提供
GoPro mini，建議售價14,900元，預計10月底發售。圖／GoPro提供
GoPro mini，建議售價14,900元，預計10月底發售。圖／GoPro提供

自拍

延伸閱讀

影／才剛入手就爆災情！iPhone 14 Pro用戶叫苦連天：相機「抖到嘎嘎叫」

DJI Osmo Action 3運動相機登場 換回初代外型、一次可拍160分鐘影片

GoPro HERO11 Black亮相！價格17500 GoPro HERO11 Black Mini少了「這味」但功能依舊足夠

GoPro HERO 11 新機發表 今晚直播抽好禮

相關新聞

遊金門古厝 享用瓊林宴

聯合報系有行旅企畫的「超乎想像-掀開面紗後的金門」帶領旅人走訪從未見過的金門風情。在「瓊林聚落」包下兩棟老宅，一到金門就...

運動相機新品齊發 GoPro、Insta360、DJI跟風直式影音創作浪潮

對喜愛戶外活動、經常用影片紀錄生活的消費者來說，螢幕越來越大、重量也變更重的手機已經不是拍攝工具首選，輕巧、防水、還內建...

「番茄燉牛肚」變成日式湯咖哩！加上起司滋味更濃郁

對於日本人而言，「牛肉麵」是台灣代表性的美食料理。來自北海道的湯咖哩「Suage」，即融合番茄湯頭、牛肚與咖哩香料等元素...

靈蛇再進化！Boucheron Serpent珠寶 以光之名定格璀璨

簡單的線條，卻能變化成無窮可能，甚至透過寶石注入意念成為幸運物，正是珠寶的魅力之處。寶寶詩龍（Boucheron）的Se...

真實感受漫步雲端！Nike新鞋搭載品牌史上最大氣墊

氣墊科技一直都是各家運動品牌在款上持續努力的目標，作為業界龍頭的Nike更是如此，招牌的Air Max系列鞋款，正是為此而生。而在近期，Nike便透過了設計師、工程師、科學家們的通力合作，開發出搭載品牌有史以來最大氣墊裝置的Air Max Scorpion鞋，舒適的穿著腳感，堪比漫步雲端一般。

百貨周年慶陸續開跑 業者看好疫情紅利

進入第四季消費旺季，包括台北101、微風、誠品等百貨周年慶陸續開跑，指標性的龍頭新光三越本周也將宣告目標。業者認為，邊境...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。