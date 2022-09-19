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靈蛇再進化！Boucheron Serpent珠寶 以光之名定格璀璨
簡單的線條，卻能變化成無窮可能，甚至透過寶石注入意念成為幸運物，正是珠寶的魅力之處。寶寶詩龍（Boucheron）的Serpent系列原本從靈蛇為原點，Serpent Boheme則變化為水珠，最新的Serpent Bohème Solarité珠寶則繼續進化為光芒，展現出在身體不同位置、隨處盛放的光之氣場。
為此Boucheron並邀請品牌代言人Alexa Chung完成了一組「Bright Anyway」形象廣告，只見Alexa Chung頂著一頭俏麗短髮與全身造型，Serpent Bohème Solarité珠寶因此在其耳畔、胸前、耳後或指尖，展放其最大可能的和諧與對比。
完全不成比例的超大耳環、在耳後展開的不對稱耳環、帶有360度水滴圖案的項鍊，或是胸前的短項鍊，具現為本系列的多樣化單品。原來法文solarité譯作中文可為日光，而日光的特性除了線性、輻射狀，不時也將呈現發散、對比排列的諧和感。Boucheron以Serpent Boheme的特色：橢圓為最小單位，透過環狀、發散的扇形或圓，捕捉到日光（或光芒）的完美姿態。
全系列全數使用白金、黃金與鑽石，最高單價為一款Serpent Bohème Solarité項鍊，上看550萬元，最輕民選項也有10萬有找的一對Serpent Bohème Solarité不對稱耳環，一邊為水滴形狀、另一邊則呈現金珠、扭鎖紋的多重工藝質地，訂價則為92,500元。
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