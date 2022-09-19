真實感受漫步雲端！Nike新鞋搭載品牌史上最大氣墊

氣墊科技一直都是各家運動品牌在款上持續努力的目標，作為業界龍頭的Nike更是如此，招牌的Air Max系列鞋款，正是為此而生。而在近期，Nike便透過了設計師、工程師、科學家們的通力合作，開發出搭載品牌有史以來最大氣墊裝置的Air Max Scorpion鞋，舒適的穿著腳感，堪比漫步雲端一般。

Nike的Air Max系列鞋款，就是品牌在氣墊科技的極大化實踐，近期將上市的Air Max Scorpion鞋，則是在提升性能和產能，且不犧牲外觀造型的前提下所打造。同時，Nike還突破限制，讓這款鞋搭載了史上最大尺寸的氣墊裝置，實驗室團隊將腳掌和氣墊之間的接觸點經過特殊的「點對點」排列組合，實現類似活塞的能量傳導效果，將感官設計提升到了新的高度。而且新的氣墊系統相呼應的是首次採用的Chenille Flyknit鞋面科技，透過兩條扭曲的橫向主紡線和垂直的短纖維組合，宛如漫步雲端的柔軟舒適體驗。而值得一提的是，這也是採用新線上合作模式共同創造出來的Nike鞋款，說明了品牌能以更短時間完成從開發到產品上市的過程。

Nike突破限制，讓Air Max Scorpion鞋搭載了史上最大尺寸的氣墊裝置。圖／Nike提供

而秋季到來，ASICS SPORTSTYLE 則延續過去與設計師品牌Kiko Kostadinov合作的概念，重新詮釋GEL-1130與NIMBUS 9系列鞋款。設計師突破既定思維框架，以多種材質及顏色堆疊，在GEL-1130鞋身運用獨特網布設計，呈現神秘機能感；或利用網布疊加於虎爪Logo上，重新建構對於色彩的認知。有著復古跑鞋輪廓的NIMBUS 9系列，聯名款利用了金屬鑲片搭配網布，金屬鑲片帶來的反光視覺，讓整體更具有科技感。

Nike Air Max Scorpion鞋，預計9月27日上市。圖／Nike提供

ASICS SPORTSTYLE KIKO系列UB4-S GEL-1130鞋，3,280元。圖／ASICS提供

ASICS SPORTSTYLE KIKO系列UB5-S GEL-NIMBUS 9鞋，5,180元。圖／ASICS提供