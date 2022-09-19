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百貨周年慶陸續開跑 業者看好疫情紅利

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
進入第四季消費旺季，包括台北101、微風、誠品等百貨周年慶陸續開跑，指標性的龍頭新光三越本周也將宣告目標。本報資料照片
進入第四季消費旺季，包括台北101、微風、誠品等百貨周年慶陸續開跑，指標性的龍頭新光三越本周也將宣告目標。本報資料照片

進入第四季消費旺季，包括台北101微風誠品等百貨周年慶陸續開跑，指標性的龍頭新光三越本周也將宣告目標。業者認為，邊境還沒開放，民眾仍無法出國旅遊，內需市場仍大有可為。

邊境開放仍停留在傳言，但今年底前開放應是定局，對於百貨來說，用周年慶搶內需消費的「疫情紅利」是最後機會，業者無不卯足全力，微風周年慶第一波由微風店王微風廣場與微風南京打頭陣，檔期業績預估達50億元、誠品則估今年應有10%至20％的成長，台北101也喊出要雙位數成長的高目標。

而新光三越將於21日舉行周年慶記者會，檔期在10月6日開跑，預期整體業績目標也會訂下超過206億元的高標準。

業者表示，度過去年的三級警戒，加上今年第二季的疫情大爆發後，現在民眾都已經接受與疫情共存，確診案例增減並不會影響消費信心，因此第三季起業績都已經較去年明顯成長，甚至不輸疫情之前。

國門開放在即，業者仍認為，雖然有不少民眾反應已經「憋壞了」，迫不及待想要出國放風，但是開放初期，出國成本仍高，應不會有報復性的出遊，絕大多數的消費力仍會留在台灣。

但業者也坦言，到了明年，預期包含出國旅遊在內的經濟活動就應該會全面的回到疫情之前，屆時國內消費的紅利不在，競爭會更加激烈，才顯得今年周年更為重要。

微風 台北101 誠品 周年慶

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