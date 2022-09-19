誠品最大規模書寫工具大展 2千種筆墨紙印一次展出

誠品書店歷來最大規模書寫工具策展「書寫超試」，將在9/23-10/11於誠品信義店3樓FORUM展開。蒐羅日本、韓國、法國、波蘭等逾10國、2,000種筆、墨、紙、印等書寫工具一次展出，有近千種筆類、墨水超過750種、紙品300種，展場也開放逾250種試寫筆款，鋼筆、鉛筆、空心筆、玻璃筆、沾水筆等。今年誠品書店再度與日本紙博超人氣的「九ポ堂」合作，獨家聯手推出逾60款「不可思議馬戲團」聯名商品。

今年誠品生活周年慶，誠品信義店將變身為奇幻馬戲團，呼應主題九ポ堂也與誠品合作推出60款「不可思議馬戲團」聯名，在「書寫超試」展前，獨家首賣新品搶先公開，包括百年歷史的療癒系文具「古川紙工」將童話故事《愛麗絲夢遊仙境》經典人物愛麗絲、撲克牌人、紅心皇后躍上千年文化的日本美濃紙，為傳統紙品注入新鮮感。

還有使用已絕版的海德堡活版印刷機製作的PAPERWORK活版印刷便籤，可撕票券設計與一色一版的方式印出凹凸手感，展現活版印刷的復古魅力；PILOT微笑鋼筆能透過筆尖上的微笑臉孔找到正確書寫角度，一家五口家族系列每支笑臉和聯名圖樣都不同；iPaper鋼筆墨水在書寫過程中水藍色會變紫色、水綠色會變褐色，還有來自韓國的COLORVERSE鋼筆墨水添加閃粉效果。各式有趣文具，都讓書寫過程不只療癒還有趣味驚喜。

9/23適逢誠品信義會員日同步開跑，獨家推出展場限定「會員之夜福袋組」，包含獨家聯名集墨袋、採用德國科思創Makrolon材質的KACOGREEN RETRO鋼筆、以撲克牌花色設計的KWZ鋼筆墨水，與封面以金色油墨活版印刷的PAPERWORK筆記本，限量100組，用5.6折價格就能一次打包展覽話題文具。