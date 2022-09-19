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莫子儀化身二郎神？APUJAN 2023春夏 巧獻時裝Gala秀

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
莫子健在影片中擔任警探，同時證件上的第三隻眼則帶出二郎神的隱喻。圖 / APUJAN提供
莫子健在影片中擔任警探，同時證件上的第三隻眼則帶出二郎神的隱喻。圖 / APUJAN提供

台灣設計師品牌APUJAN今日同步倫敦時裝周，於台北發表2023春夏系列 「奇幻旅館」（Fantasy Hotel in the sky）影片首映會。影片延續結合時裝秀與影片手法，並以「西遊記」中孫悟空大鬧蟠桃宴為靈感結合偵探元素，帶來屬於時裝與布料的推理，更是一場2023春夏的「時裝Gala秀」。

設計師詹朴表示，近兩年半是團隊待在台灣最長的時間，並摸索如何在沒有移動、透過合作學習到技法跟經驗，並在資深電影監製陳寶旭的幫助下，用影像說跟服裝有關的故事。影片中的天宮刺繡、葫蘆配件、與猴子怪盜帶出了孫悟空的聯想，「偵探」莫子儀身上的三眼元素則暗喻了二郎神，同時拿著鐵扇的仙女與走秀模特兒則構築了王母娘娘「蟠桃宴」的具體意念。奇幻、快速的懸疑氣氛裡讓人看到模特兒（或仙女）紛紛將山水、鹿角、地景、厥葉披掛上身，開啟平行宇宙。

而無論是偵訊過程、或最後的追逐場景，也像是設計師對布料織品樂此不疲的解構、追逐與探偵，令人玩味再三。影片並由新生代演員許安植、「⼤元」林艾璇、樂天女孩Yuri陳怡叡，與金馬獎影帝莫子儀、凱渥模特兒們共同出演。美術指導則由以《咒》獲得台北電影節最佳美術獎的陳若宇擔任。

APUJAN的2023春夏系列時裝，延續品牌擅長的各種元素如針織、數位緹花、設計師喜愛的X與恐龍元素；但與過往系列不同的則更有東西方領形的拼接，另外鏤空的位置也不盡相同，並試圖展現婉約的性感。全系列顏色運用包含如翠綠、天藍、粉紅，則是較為東方的隱喻，同時對APUJAN團隊而言，雖然品牌是在西方創立，但將東方的美感遞傳到西方，則是另一次美學與時裝的「西遊記」。

影片中展示約31套時裝，而全數APUJAN 2023春夏則共計為100套，預計將在2023年3月底、4月初上市。今日首映的「奇幻旅館」（Fantasy Hotel in the sky）影片則將在9月20（日）台北時間晚上6點，於倫敦同步，在APUJAN官方Facebook、Youtube頻道與中華電信MOD同步釋出。

APUJAN結合西遊記與偵探元素，帶來2023春夏「奇幻旅館」的100套全新創作。圖 / APUJAN提供
APUJAN結合西遊記與偵探元素，帶來2023春夏「奇幻旅館」的100套全新創作。圖 / APUJAN提供
APUJAN今日同步倫敦時裝周，在台北發表2023春夏系列 「奇幻旅館」（Fantasy Hotel in the sky）的影片首映。圖 / APUJAN提供
APUJAN今日同步倫敦時裝周，在台北發表2023春夏系列 「奇幻旅館」（Fantasy Hotel in the sky）的影片首映。圖 / APUJAN提供
台灣設計師品牌APUJAN今日同步倫敦時裝周，於台北發表2023春夏系列 「奇幻旅館」（Fantasy Hotel in the sky）影片首映。記者 / 王聰賢攝影
台灣設計師品牌APUJAN今日同步倫敦時裝周，於台北發表2023春夏系列 「奇幻旅館」（Fantasy Hotel in the sky）影片首映。記者 / 王聰賢攝影
APUJAN的2023春夏系列時裝，延續品牌擅長元素如針織、數位緹花、設計師喜愛的X與恐龍，奇想中有童心。圖 / APUJAN提供
APUJAN的2023春夏系列時裝，延續品牌擅長元素如針織、數位緹花、設計師喜愛的X與恐龍，奇想中有童心。圖 / APUJAN提供
神秘的旅館中，穿梭的模特兒與宮女合演了一齣屬於時裝與布料的推理秀。圖 / APUJAN提供
神秘的旅館中，穿梭的模特兒與宮女合演了一齣屬於時裝與布料的推理秀。圖 / APUJAN提供
APUJAN今日同步倫敦時裝周，在台北發表2023春夏系列 「奇幻旅館」（Fantasy Hotel in the sky）的影片首映。圖 / APUJAN提供
APUJAN今日同步倫敦時裝周，在台北發表2023春夏系列 「奇幻旅館」（Fantasy Hotel in the sky）的影片首映。圖 / APUJAN提供
樂天女孩Yuri陳怡叡在影片中穿上APUJAN 2023時裝，挑戰剪裁、輪廓與古典的性感可能。圖 / APUJAN提供
樂天女孩Yuri陳怡叡在影片中穿上APUJAN 2023時裝，挑戰剪裁、輪廓與古典的性感可能。圖 / APUJAN提供
由於在五度結合影像與時裝秀後對影像的熟稔，讓詹朴致詞時一度笑稱接下來要回歸專心設計衣服。記者 / 王聰賢攝影
由於在五度結合影像與時裝秀後對影像的熟稔，讓詹朴致詞時一度笑稱接下來要回歸專心設計衣服。記者 / 王聰賢攝影
今日首映的「奇幻旅館」影片則將在9月20（日）台北時間晚上6點在APUJAN官方Facebook、Youtube頻道與中華電信MOD同步釋出。記者 / 王聰賢攝影
今日首映的「奇幻旅館」影片則將在9月20（日）台北時間晚上6點在APUJAN官方Facebook、Youtube頻道與中華電信MOD同步釋出。記者 / 王聰賢攝影
影片在台灣文化運動紀念館中拍攝，復古也魔幻。圖 / APUJAN提供
影片在台灣文化運動紀念館中拍攝，復古也魔幻。圖 / APUJAN提供
設計師詹朴表示，雖然品牌是在西方創立，但將東方意念傳入西方也像一次時裝的「西遊記」，進而呼應2023春夏主題。記者 / 王聰賢攝影
設計師詹朴表示，雖然品牌是在西方創立，但將東方意念傳入西方也像一次時裝的「西遊記」，進而呼應2023春夏主題。記者 / 王聰賢攝影
「⼤元」林艾璇第三度與APUJAN合作，也成為2023春夏影像與時裝秀的重要角色。記者 / 王聰賢攝影
「⼤元」林艾璇第三度與APUJAN合作，也成為2023春夏影像與時裝秀的重要角色。記者 / 王聰賢攝影
包含數位緹花、地景、針織等元素成為APUJAN 2023春夏的亮點，並加入運動布料與東西方領片拼接等元素。圖 / APUJAN提供
包含數位緹花、地景、針織等元素成為APUJAN 2023春夏的亮點，並加入運動布料與東西方領片拼接等元素。圖 / APUJAN提供

莫子儀 西遊記 品牌

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