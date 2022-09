莫子儀化身二郎神？APUJAN 2023春夏 巧獻時裝Gala秀

台灣設計師品牌APUJAN今日同步倫敦時裝周,於台北發表2023春夏系列 「奇幻旅館」(Fantasy Hotel in the sky)影片首映會。影片延續結合時裝秀與影片手法,並以「西遊記」中孫悟空大鬧蟠桃宴為靈感結合偵探元素,帶來屬於時裝與布料的推理,更是一場2023春夏的「時裝Gala秀」。

設計師詹朴表示,近兩年半是團隊待在台灣最長的時間,並摸索如何在沒有移動、透過合作學習到技法跟經驗,並在資深電影監製陳寶旭的幫助下,用影像說跟服裝有關的故事。影片中的天宮刺繡、葫蘆配件、與猴子怪盜帶出了孫悟空的聯想,「偵探」莫子儀身上的三眼元素則暗喻了二郎神,同時拿著鐵扇的仙女與走秀模特兒則構築了王母娘娘「蟠桃宴」的具體意念。奇幻、快速的懸疑氣氛裡讓人看到模特兒(或仙女)紛紛將山水、鹿角、地景、厥葉披掛上身,開啟平行宇宙。

而無論是偵訊過程、或最後的追逐場景,也像是設計師對布料織品樂此不疲的解構、追逐與探偵,令人玩味再三。影片並由新生代演員許安植、「⼤元」林艾璇、樂天女孩Yuri陳怡叡,與金馬獎影帝莫子儀、凱渥模特兒們共同出演。美術指導則由以《咒》獲得台北電影節最佳美術獎的陳若宇擔任。

APUJAN的2023春夏系列時裝,延續品牌擅長的各種元素如針織、數位緹花、設計師喜愛的X與恐龍元素;但與過往系列不同的則更有東西方領形的拼接,另外鏤空的位置也不盡相同,並試圖展現婉約的性感。全系列顏色運用包含如翠綠、天藍、粉紅,則是較為東方的隱喻,同時對APUJAN團隊而言,雖然品牌是在西方創立,但將東方的美感遞傳到西方,則是另一次美學與時裝的「西遊記」。