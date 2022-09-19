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日香「味噌火腿起司生吐司」開賣！還有3種口味瑪德蓮
食慾之秋，總是令人胃口大開！日香生吐司全新推出「味噌火腿起司美肌生吐司」，以成熟的鹹香風味，帶來溫暖的享受，還有「阿嬤養的瑪德蓮」同步登場。同樣適合作為輕食餐點的「杉SHAN」，近日針對招牌沙拉加入「水耕蔬菜」，並調整菜單模式，方便民眾搭配出心儀的沙拉組合。
時值秋日，日香生吐司自即日起推出今年首款鹹口味吐司「味噌火腿起司美肌生吐司」。內餡抹醬使用鹽度低、溫和醇厚的白味增，融入烘烤過的新鮮蒜頭碎，連同發酵奶油黑胡椒一起捲入鹹香的火腿丁、培根和德式香腸，具有鹹香的層次美味；表面也鋪滿乳酪絲，為吐司帶來金黃焦酥的口感與乳酪香氣，每條220元。搭配「黑糖冬瓜美肌生吐司」，組合價350元。
除此之外，日香也推出「阿嬤養的瑪德蓮」3入組，內含3種不同口味。「黑巧克力瑪德蓮使用法國歌劇Opera頂級無糖可可粉與水滴黑巧克力，輕盈不膩；「泰式奶茶瑪德蓮」加入泰式奶茶粉、泰式紅茶葉，帶來鮮明的泰式風情；「烏龍茶瑪德蓮」則以無鹽奶油與烏龍茶搭配，適合喜愛品茶的民眾，每套159元，新開幕的迪化門市並獨家販售「紅線包裝版」，適合至霞海城隍廟拜月老求姻緣。
號稱是「沙拉界愛馬仕」的「杉SHAN」，近期將全台3間門市菜單升級，導入無須農藥、口感更新脆的「水耕蔬菜」。搭配上現有的小農食材組合，提供超過30種的基底、配料與主食可供自由搭配。民眾可以選綜合生菜、義大利天使麵或南洋風味小寬粉為基底，再加價搭配黃金玉米粒、肯瓊香料地瓜、切達起司、柑橘杏鮑菇等22種配料選擇。並依照喜好添購低烹炙燒法式牛菲力、白蘭地油拌香檸蝦等主食，還有7種醬料可以選擇，打造出個人專屬的沙拉，變化更多元，最低每份59元起。
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