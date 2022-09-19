用icash Pay乘車碼搭高雄市公車 最高享430點回饋

搭大眾運輸用行動支付方便又環保，愛金卡公司特別推出使用icash Pay搭乘高雄市公車拿點數活動，即日起至12月31日，使用icash Pay乘車碼搭乘高雄市公車，每月搭乘3次（含）以上即贈50點OPEN POINT，每月搭乘7次（含）以上即贈100點（僅單一活動門檻回饋/每戶每月最高回饋100點/總回饋上限35,000點）；凡於活動期間首次註冊之icash Pay新戶使用乘車碼搭乘高雄市公車1次（含）以上，再加贈30點OPEN POINT（每戶限領1次，限量1,000名），透過贈點鼓勵民眾多多搭乘大眾運輸工具。

icash Pay不但提供支付、轉帳、繳費服務外，使用乘車碼功能更能直接使用手機搭乘公車客運，另外還可用來享受美食拿回饋，即日起至10月16日期間，愛金卡也參與2022台北美食月活動，活動期間於台北市指定餐飲通路以icash Pay、icash2.0支付消費，每筆皆享3% OPEN POINT回饋（消費前需至愛金卡官網登錄，每戶每卡回饋上限100點，活動贈點總上限為10萬點）；9月30日前至星巴克、Mister Donut、21風味館、21 PLUS、酷聖石、Semeur聖娜使用icash Pay、icash2.0消費，還能再享7% OPEN POINT回饋。

另外，鼓勵用戶開通icash Pay，9月新戶活動好評再加碼，新戶除了於7-ELEVEN門市不限金額使用icash Pay支付可獲得100點OPEN POINT外，本月限定加碼享OPEN POINT行動隨時取CITY PRIMA精品咖啡（美式/拿鐵）買一送一優惠（限量各限量5萬組）。此外，icash Pay不限新舊戶綁定指定9大銀行信用卡最高再享10%回饋。