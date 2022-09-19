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和牛涮「免費升級純血和牛吃到飽」！ 加1元生啤無限喝

聯合報／ 記者陳睿中/即時報導
「和牛涮」推出免費升級「澳洲金牌純血和牛吃到飽」優惠。圖／王品提供
「和牛涮」推出免費升級「澳洲金牌純血和牛吃到飽」優惠。圖／王品提供

涼爽的天氣，正是吃鍋的季節！王品旗下的鍋物吃到飽「和牛涮」，即日起推出免費升級「澳洲金牌純血和牛吃到飽」的限時優惠，還有指定門市「+1元生啤喝到飽」的方案，適合民眾大快朵頤一番。

「和牛涮」主打日式和牛鍋物吃到飽，嚴選穀飼400天以上的極上和牛作為重點，推出和牛涮煮、極上和牛黑咖哩、炙燒和牛壽司等「和牛三吃」，讓民眾可以無限享用和牛滋味。同時自助吧台也提供70多種的蔬菜、漿餃、副食。即日起至10月31日期間，還有限定版的「起司麻糬鯛魚燒」。

為了回饋消費者，即日起至10月31日期間，凡至全台8間和牛涮門市，消費「頂級和牛」或「極上和牛」套餐方案，就可免費升級「澳洲金牌純血和牛吃到飽」。所謂的澳洲純血和牛，意指擁有100%日本黑毛和牛血統的牛隻，被引進於澳洲的土地放養，僅有5%的澳洲和牛獲得純血和牛的認證，口感更為柔嫩，並具有媲美日本和牛的油花與香氣。

此外，針對雙北4間門市，即日起至10月31日期間，週一至週五晚間20:00後消費頂級和牛套餐，即可以「1元」升級「ORION生啤酒喝到飽」，並仍同步享有免費升級澳洲金牌純血和牛吃到飽的優惠。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

澳洲 日本和牛

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