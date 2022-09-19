Honda ADV350新車第三季到港 首批200台全數售罄

經濟日報／ 新聞部編輯中心
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去年在國際車展亮相就引起討論的Honda ADV350與CB300R，終於要上市了。Honda Taiwan在日前舉辦了兩天一夜從台北騎到宜蘭媒體試乘發表會，剛好碰上颱風外圍環流帶來的下雨天，更彰顯了兩款新車戶外冒險的優異性能，獲得不錯的評價。

其中Honda CB300R以其承襲自CB1000R的Neo Sports Café外觀設計，以及靈活的操駕感受，備受廣大車友喜愛。而新車款ADV350，在城市冒險車款的外表下，以粗獷線條堆疊富有科技感的輪廓及科幻色調鋪陳戶外野趣，是滿足騎士日常使用與冒險想像的全新跨界車款。HondaTaiwan表示，ADV350 22年式首批200台，已全數售罄，CB300R目前訂單也已經超過500台。

2017年Honda推出跨界冒險車款X-ADV，以結合冒險氛圍、智慧通勤、生活風格與假日休閒的概念，建立獨特車格。全新2022年式ADV350圍繞「城市跨界冒險」的概念設計，從X-ADV 中汲取靈感，揉合硬派冒險與冷冽科技感，讓ADV350在車陣中脫穎而出。2022年式 ADV350提供兩種版本，正式售價分別為ADV350305,000元，ADV350 RoadSync 308,000元(搭載HSVCS功能)，兩種版本皆提供質感銀、消光灰兩色，預計於2022年第3季到港，首批200台已經全部銷售一空。

ADV350呼應其冒險性格，採用37mm倒立式前叉、行程125mm與掛瓶式後避震器、行程130mm，配置前15吋、後14吋輪框，搭配大胎塊的冒險風格輪胎，並有上、下雙三角台設計，提供靈活轉向與紮實的路感反饋，讓ADV350對應各種路面無往不利；就算是在冒險氛圍強烈的風格之下，實用性並沒有被遺忘；座椅下方有48公升的大容量置物空間，足以放入兩個全罩式安全帽；把手下方另有置物空間並配備USB-C充電埠；車身前方的風鏡提供良好的防風機能，並具有同級車少見的四段高度快調機能，可以依騎士喜好自行設定；LCD液晶儀表整合HSVCS (Honda Smart Phone Voice Control System)功能*，雙LED大燈再加上Honda Smart Key讓整體的科技質感提升。

而2023年式CB300R外觀承襲家族特色，在車體設計上體現「Less is More」的極簡化，揉合Café Racer與極簡設計風格，簡單的車身線條勾勒復古與科技的融合美感，完美體現Honda Neo Sports Café獨樹一格的設計語彙；而為實現CB300R輕快操控感的基礎，車體配置上也將較重零件集中配置在車輛重心附近，讓操駕感受更為靈活。CB300R以僅144kg的輕巧車體優勢占有一席之地，靈活的操駕感受與286c.c.水冷引擎所帶來的動力，讓每一個跨上CB300R的騎士都能感受Neo Sports Café的帥勁與操控樂趣。

為了能讓騎士更輕鬆自在地穿梭在巷弄與都市，2023年式CB300R搭載了許多科技配備，更提升了整體操控性，新增輔助滑動式離合器提升車輛操駕感受，並在儀表配置檔位顯示功能，讓騎士即時掌握檔位資訊；全車LED讓夜間照明與辨識度都大幅度提升；此外，2023年式CB300R配置Showa 41mm SFF-BP倒立式前叉與四活塞輻射卡鉗，並搭載IMU慣性偵測系統，讓靈活輕巧的車身在操駕時更加安全沉穩。

2023年式CB300R正式售價為229,000元，共有日耀黃、糖果紅、消光藍、消光黑等四車色可供選擇，預計於第三季到港並陸續交車，目前訂單已經超過500台。

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