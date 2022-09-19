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全黑一樣帥！玄彬、喬治克隆尼OMEGA上手 秀超霸氣場

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
東西方兩位巨星喬治克隆尼（左）與玄彬，一同戴上OMEGA '57超霸腕表、展強大氣場。圖 / OMEGA提供（合成圖）
東西方兩位巨星喬治克隆尼（左）與玄彬，一同戴上OMEGA '57超霸腕表、展強大氣場。圖 / OMEGA提供（合成圖）

打開男士的服裝，多數常呈深色、大地色系。然而如何在簡約造型中打造亮點？一只別具設計辨識度的腕表絕對是必備關鍵。近期東西方兩大巨星：玄彬、喬治克隆尼不約而同戴上同款復古風格表款，即便全身全黑，仍然借手上表款秀強大氣場、帥氣炸裂。

玄彬近年在韓國娛樂圈表現搶眼，多部電影都創下人氣、口碑雙重好表現，近期並有電影《機密同盟2》在台上映。而影帝喬治克隆尼近期同樣有話題新片，在電影《幸福入場券》中與茱莉亞羅勃茲再度合作，未上映已收到熱切關心；而兩人本次原來是應歐米茄（OMEGA）之約，戴上品牌新款超霸57計時碼表，以源自1957年的經典風格，一如兩位東西方男神的魅力，雋永而帥氣。

超霸（Speedmaster）系列最膾炙人口的歷史莫過於與太空人一同登上月球，因此又以「登月表」最為知名。表款在1957年問世時是以工程師與賽車手打造，因此對計算與精準的追求格外嚴苛。新款’57超霸計時碼表則使用了9906同軸擒縱大師天文台機芯，符合瑞士METAS認證，並有八種不同的表帶、面盤配置。

其中喬治克隆尼配戴的為精鋼款、PVD藍色面盤，而甫成為品牌大使的玄彬則戴上40.5毫米、精鋼黑色面盤的款式。兩者都具備超霸的經典特色：90上方圓點磨砂表圈與闊劍式指針，前者訂價28萬3,000元、後者訂價27萬3,000元。

玄彬在演藝上的好表現有目共睹，並在近日成為OMEGA品牌大使。圖 / OMEGA提供（合成圖）
玄彬在演藝上的好表現有目共睹，並在近日成為OMEGA品牌大使。圖 / OMEGA提供（合成圖）
玄彬在演藝上的好表現有目共睹，並在近日成為OMEGA品牌大使。圖 / OMEGA提供
玄彬在演藝上的好表現有目共睹，並在近日成為OMEGA品牌大使。圖 / OMEGA提供
OMEGA '57超霸計時碼表，28萬3,000元。圖 / OMEGA提供
OMEGA '57超霸計時碼表，28萬3,000元。圖 / OMEGA提供
喬治克隆尼與OMEGA的合作歷史甚久，近期並有新片《幸福入場券》即將上映。圖 / OMEGA提供
喬治克隆尼與OMEGA的合作歷史甚久，近期並有新片《幸福入場券》即將上映。圖 / OMEGA提供
OMEGA '57超霸計時碼表，27萬3,000元。圖 / OMEGA提供
OMEGA '57超霸計時碼表，27萬3,000元。圖 / OMEGA提供

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