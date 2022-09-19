PEDRO進駐台北101正式插旗台灣 平價時尚市場版圖將重新洗牌？

來自新加坡，同時也是Charles & Keith的姐妹品牌PEDRO也即將插旗台灣市場，預計在今年12月初進駐台北101開出首店。價格同樣維持親民策略，勢必又將擾動平價時尚品牌的市場占比，讓許多消費者同樣都很期待。

和Charles & Keith為同一集團的平價時尚品牌PEDRO目前在全球有超過百餘家的專賣店，成立於2005年，以經典設計為出發，並融入時尚藝術感，讓無論是鞋履或是袋包，都帶有雋永魅力。而且不同於Charles & Keith把重心放在女性消費者為主，PEDRO的訴求是讓不同世代、種​族和性別的人都能擁有適合自己的產品，因此提供了男、女和童鞋系列，以及中性款。消費者最在意的價格也很有兢爭力，袋包定價落於2,000到3,500元之間；鞋履價格則是在2,500元上下，而且還能找到超值的真皮款式。

PEDRO預計在今年12月初正式開出台灣首店，落腳台北101百貨的B1樓面，與同集團的Charles & Keith當鄰居。圖／摘自百貨情報誌臉書專頁

正因為PEDRO的實搭性，讓它深受全球消費者的喜愛，因此繼Charles & Keith在五年前登台後，也決定將觸角延伸至本地市場。預計在今年12月初正式開出台灣首店，落腳台北101百貨的B1樓面，與同集團的Charles & Keith當鄰居，使消費者有更多元的平價鞋履與袋包產品選擇。而在H&M集團旗下高端品牌COS的台北101店開幕前，就進行來台最大程度改裝的ZARA也將於9月底重新開幕，據品牌透露，將會帶來耳目一新的改變，讓品牌粉絲都很有感。