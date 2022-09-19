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躺著最時髦！ 紀梵希躺夢幻粉紅床、Loewe躺南瓜枕頭包

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
LOEWE、Givenchy發表2022年秋冬形象廣告。圖／LOEWE、Givenchy提供
LOEWE、Givenchy發表2022年秋冬形象廣告。圖／LOEWE、Givenchy提供

躺著，可能是今年秋冬最時髦的一件事。九月適逢秋冬裝全面換季上市，各大精品品牌也陸續發表秋冬形象廣告。LOEWE設計總監Jonathan Anderson本季包包形象延續秀場上與藝術家Anthea Hamilton的合作，由英國攝影師David Sims掌鏡，將最受歡迎的Puzzle Solid換上飽和色彩， Goya 、Flamenco 及 Puzzle Hobo 系列包款則變身柔潤澎感的Puffer，猶如枕頭一般；模特兒則躺臥或坐在巨型南瓜裝置藝術上，充滿夢幻童趣。

紀梵希（Givenchy）的2022年秋冬全球宣傳廣告由創意總監Matthew M. Williams構思、英國鬼才攝影師Nick Knight操刀拍攝，從經典文學作品汲取靈感，捕捉名人在各自的房間內擺出各種姿勢：貼上復古花紋牆紙和採用粉紅色床單的睡房，與歌手Ethel Cain演繹的原邊荷葉邊露肩連身裙形成鮮明對比。模特兒Liya Kebede戴上黑珍珠、手拎本季最新的柔軟Kenny包；Playboi Carti穿上Givenchy時裝展系列的黑色皮革工裝褲，配搭長手套和革命性的 TK-360+運動鞋等今季主打配飾；在另一間房間中，超模Vittoria Ceretti站在飄逸的動物印花窗簾前， 身穿黑色皮革吊帶連身裙，拿著G-Hobo手袋。

LOEWE 2022年秋冬形象廣告。圖／LOEWE提供
LOEWE 2022年秋冬形象廣告。圖／LOEWE提供
LOEWE Goya puffer淺陶色納帕小羊皮肩背包，11萬3,000元。圖／LOEWE提供
LOEWE Goya puffer淺陶色納帕小羊皮肩背包，11萬3,000元。圖／LOEWE提供
Flamenco puffer焦糖色納帕小羊皮手拿包，97,000元。圖／LOEWE提供
Flamenco puffer焦糖色納帕小羊皮手拿包，97,000元。圖／LOEWE提供
LOEWE Puzzle solid墨綠色小牛皮肩背提包迷你款，79,000元。圖／LOEWE提供
LOEWE Puzzle solid墨綠色小牛皮肩背提包迷你款，79,000元。圖／LOEWE提供
Givenchy 2022年秋冬形象廣告。圖／Givenchy提供
Givenchy 2022年秋冬形象廣告。圖／Givenchy提供
LOEWE 2022年秋冬形象廣告。圖／LOEWE提供
LOEWE 2022年秋冬形象廣告。圖／LOEWE提供
LOEWE 2022年秋冬形象廣告。圖／LOEWE提供
LOEWE 2022年秋冬形象廣告。圖／LOEWE提供
LOEWE Puzzle solid水藍色小牛皮肩背提包迷你款，79,000元。圖／LOEWE提供
LOEWE Puzzle solid水藍色小牛皮肩背提包迷你款，79,000元。圖／LOEWE提供
Givenchy 2022年秋冬形象廣告。圖／Givenchy提供
Givenchy 2022年秋冬形象廣告。圖／Givenchy提供
Givenchy 2022年秋冬形象廣告。圖／Givenchy提供
Givenchy 2022年秋冬形象廣告。圖／Givenchy提供
Givenchy 2022年秋冬形象廣告。圖／Givenchy提供
Givenchy 2022年秋冬形象廣告。圖／Givenchy提供
LOEWE 2022年秋冬形象廣告。圖／LOEWE提供
LOEWE 2022年秋冬形象廣告。圖／LOEWE提供

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