躺著最時髦！ 紀梵希躺夢幻粉紅床、Loewe躺南瓜枕頭包

躺著，可能是今年秋冬最時髦的一件事。九月適逢秋冬裝全面換季上市，各大精品品牌也陸續發表秋冬形象廣告。LOEWE設計總監Jonathan Anderson本季包包形象延續秀場上與藝術家Anthea Hamilton的合作，由英國攝影師David Sims掌鏡，將最受歡迎的Puzzle Solid換上飽和色彩， Goya 、Flamenco 及 Puzzle Hobo 系列包款則變身柔潤澎感的Puffer，猶如枕頭一般；模特兒則躺臥或坐在巨型南瓜裝置藝術上，充滿夢幻童趣。

紀梵希（Givenchy）的2022年秋冬全球宣傳廣告由創意總監Matthew M. Williams構思、英國鬼才攝影師Nick Knight操刀拍攝，從經典文學作品汲取靈感，捕捉名人在各自的房間內擺出各種姿勢：貼上復古花紋牆紙和採用粉紅色床單的睡房，與歌手Ethel Cain演繹的原邊荷葉邊露肩連身裙形成鮮明對比。模特兒Liya Kebede戴上黑珍珠、手拎本季最新的柔軟Kenny包；Playboi Carti穿上Givenchy時裝展系列的黑色皮革工裝褲，配搭長手套和革命性的 TK-360+運動鞋等今季主打配飾；在另一間房間中，超模Vittoria Ceretti站在飄逸的動物印花窗簾前， 身穿黑色皮革吊帶連身裙，拿著G-Hobo手袋。 LOEWE 2022年秋冬形象廣告。圖／LOEWE提供 LOEWE Goya puffer淺陶色納帕小羊皮肩背包，11萬3,000元。圖／LOEWE提供 Flamenco puffer焦糖色納帕小羊皮手拿包，97,000元。圖／LOEWE提供 LOEWE Puzzle solid墨綠色小牛皮肩背提包迷你款，79,000元。圖／LOEWE提供 Givenchy 2022年秋冬形象廣告。圖／Givenchy提供 LOEWE 2022年秋冬形象廣告。圖／LOEWE提供 LOEWE 2022年秋冬形象廣告。圖／LOEWE提供 LOEWE Puzzle solid水藍色小牛皮肩背提包迷你款，79,000元。圖／LOEWE提供 Givenchy 2022年秋冬形象廣告。圖／Givenchy提供 Givenchy 2022年秋冬形象廣告。圖／Givenchy提供 Givenchy 2022年秋冬形象廣告。圖／Givenchy提供 LOEWE 2022年秋冬形象廣告。圖／LOEWE提供