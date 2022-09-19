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躺著最時髦！ 紀梵希躺夢幻粉紅床、Loewe躺南瓜枕頭包
躺著，可能是今年秋冬最時髦的一件事。九月適逢秋冬裝全面換季上市，各大精品品牌也陸續發表秋冬形象廣告。LOEWE設計總監Jonathan Anderson本季包包形象延續秀場上與藝術家Anthea Hamilton的合作，由英國攝影師David Sims掌鏡，將最受歡迎的Puzzle Solid換上飽和色彩， Goya 、Flamenco 及 Puzzle Hobo 系列包款則變身柔潤澎感的Puffer，猶如枕頭一般；模特兒則躺臥或坐在巨型南瓜裝置藝術上，充滿夢幻童趣。
紀梵希（Givenchy）的2022年秋冬全球宣傳廣告由創意總監Matthew M. Williams構思、英國鬼才攝影師Nick Knight操刀拍攝，從經典文學作品汲取靈感，捕捉名人在各自的房間內擺出各種姿勢：貼上復古花紋牆紙和採用粉紅色床單的睡房，與歌手Ethel Cain演繹的原邊荷葉邊露肩連身裙形成鮮明對比。模特兒Liya Kebede戴上黑珍珠、手拎本季最新的柔軟Kenny包；Playboi Carti穿上Givenchy時裝展系列的黑色皮革工裝褲，配搭長手套和革命性的 TK-360+運動鞋等今季主打配飾；在另一間房間中，超模Vittoria Ceretti站在飄逸的動物印花窗簾前， 身穿黑色皮革吊帶連身裙，拿著G-Hobo手袋。
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