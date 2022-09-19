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甜薯、冰淇淋配鮮奶油！杏桃「甘藷鬆餅」溫潤又香甜
天候轉涼的秋天，正式品嚐甘藷類食材的絕佳時機。「杏桃鬆餅屋」本季以「甘藷」為主題，推出「甜薯鮮奶油香蘋厚鬆餅」、「甜薯黑糖鮮奶油冰淇淋薄鬆餅」等季節新品，還有溫潤的焙茶黑糖奶茶、地瓜思慕昔飲品同步登場。
邁入節氣中的「白露」，意指夏季的炎熱也轉換到秋季的涼爽，身體也隨之調節飲食習慣。因此杏桃鬆餅屋以古人吃甘藷來溫潤腸胃的習慣出發，選用當季的台農57號地瓜、66號地瓜為素材，推出「甜薯鮮奶油香蘋厚鬆餅」。在口感鬆軟的厚鬆餅上，添加甘藷鮮奶油，以及肉桂蜜醃漬的蘋果丁、甘藷片、蘋果片、莓果等元素點綴，還於上層加上口感輕盈香甜的甘藷奶油球，以及增添冰涼感的香草冰淇淋球，帶來均衡的秋季滋味，每份260元。
另款「甜薯黑糖鮮奶油冰淇淋薄鬆餅」則是以彈性口感的薄鬆餅，夾入蘋果片、甘藷奶油，還有搭配北海道鮮奶油、黑糖鮮奶油，以及蘭姆葡萄風味的香草冰淇淋，為氣候交接之時增添一絲爽快，每組260元。另外杏桃鬆餅屋也推出一冷一熱的全新飲品。「地瓜思慕昔」使用甘藷奶油、黑糖蜜、牛奶打製而成，風味圓潤，並以肉桂粉、甘藷片點綴，每杯180元。「焙茶黑糖奶茶」則是將藉由焙茶、黑糖蜜與牛奶間的組合，帶來暖心的幸福感，每杯160元。
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