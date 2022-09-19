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白面太清爽！柏萊士新款BR 05 GMT腕表 預約愜意時光

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
柏萊士（Bell & Ross）推出新款BR 05系列GMT腕表，以白色面盤、顯眼的紅色GMT指針，輕鬆百搭。圖 / Bell & Ross提供
柏萊士（Bell & Ross）推出新款BR 05系列GMT腕表，以白色面盤、顯眼的紅色GMT指針，輕鬆百搭。圖 / Bell & Ross提供

簡單的白色看似無色，卻總能簡單融入各種風格、帶來清新感受。柏萊士（Bell & Ross）推出新款BR05系列GMT腕表，以精鋼材質搭配白色面盤、顯眼的紅色GMT指針，無論正裝或休閒、輕鬆百搭。

隨著國境似將傳來鬆綁的傳聞，加上秋季一向總是旅遊、野餐的時刻，一只可以辨別兩地時間的表款，或將是遠方出行時，除了護照、各式電器外的風格伴手。Bell & Ross的BR 05系列非圓非方，打破傳統，透過精緻俐落的霧、亮面打磨修飾，快速在三年間帶來材質、顏色、功能上的齊全陣容。新款Bell & Ross BR 05 GMT腕表採用精鋼打造，品牌先前曾發表過黑色面盤款式，而今年則加碼帶來白色面盤，任人自由挑選。

新款BR 05 GMT腕表的面盤尺寸維持主流的41毫米，自動上鍊機芯並具備時間、日期與第二地時間顯示。品牌創意總監Bruno Belamich表示，在測試了很多不同的色調之後，最終選擇了蛋白石色，因其特殊質感，並與金屬外殼十分合拍。

而不僅有時髦外型，表款面盤的斜面邊緣再有著24小時制的第二時區小時刻度、刻度並有深淺顏色之分。如何判讀時間？飾有紅色外緣和夜光塗料的三角形第二地指針，將讓夜間也都能清楚分辨出家鄉或遠方的精確時態。金屬鍊帶款訂價17萬5,000元，橡膠款訂價則為15萬6,000元。

揉合圓、方兩種線條的BR 05系列，有著都會與運動的雙重氣息。
揉合圓、方兩種線條的BR 05系列，有著都會與運動的雙重氣息。
Bell & Ross BR 05 GMT白色腕表，17萬5,000元。圖 / Bell & Ross提供
Bell & Ross BR 05 GMT白色腕表，17萬5,000元。圖 / Bell & Ross提供
一只可辨別兩地時間的設計風精密表款，或將是遠方出行時的風格伴手。圖 / Bell & Ross提供
一只可辨別兩地時間的設計風精密表款，或將是遠方出行時的風格伴手。圖 / Bell & Ross提供

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