羅密歐與茱麗葉音樂劇 9月19日早鳥開賣 最低優惠85折起

全球超過六百五十萬觀賞人次，歐媒盛讚「二十一世紀最偉大流行音樂劇」的經典法文音樂劇「羅密歐與茱麗葉」，將於明年二月首度前進國家表演藝術中心場館及台北流行音樂中心，進行為期一個月的北、中、高三地巡演，早鳥優惠最低八五折（數量有限售完為止）九月十九日中午起售。由法國樂壇教父級大師 Gérard Presgurvic 費時兩年，成功打造融合流行音樂、古典樂與音樂劇精髓的超強鉅作，重邀初代羅密歐達米安·薩格（Damien Sargue）回歸，與新舊實力派演員共組黃金陣容，跨世代的烈火激情，帶給台灣觀眾最經典與感動的莎翁鉅作。

法文音樂劇「羅密歐與茱麗葉」2001年在巴黎首演後便轟動全法，並迅速成為全球最受歡迎的法語音樂劇。2018年台北演出，佳評如潮，逾兩萬五千名粉絲如癡如醉。原訂於2021年展開巡演的「羅密歐與茱麗葉」，因各國疫情不斷升溫而延期，終於在疫情趨緩後計畫於2023年在臺中國家歌劇院大劇院、台北流行音樂中心、高雄衛武營國家歌劇院展開廿週年紀念巡演。主辦單位更力邀「第一羅密歐」達米安睽違五年再次來台擔綱演出！廿年來，達米安從長髮演到短髮，從憂鬱少年轉變為成熟男人，對許多觀眾來說只要他站在舞台，就是無可取代的羅密歐本人。除此之外，其他演員也大有來頭，令人期待，更多驚喜卡司將在製作單位確認後陸續公告。

改編自莎士比亞愛情名作的「羅密歐與茱麗葉」音樂劇，以法國獨樹一格的「演唱會」形式製作打造，特別強調「音樂」與「演員魅力」，以「歌」帶「戲」是法式音樂劇製作的順序與模式，藉由歌曲詠唱以及雋永詞彙的表達，再加上多樣化背景音樂襯托，讓演員的情緒起伏及情感傳遞更加深刻且不「言」而喻。而「羅密歐與茱麗葉」音樂劇更是典型代表，劇中大量膾炙人口的歌曲，如「世界之王」、「愛」、「陽台」、「維洛納」、「麥布女王」、「無論美麗還是醜陋」等，不只讓觀眾在聽覺上大飽耳福，更能成功將戲劇的氛圍感染予觀眾，深刻的感受羅密歐與茱麗葉的歡樂與心痛。

羅密歐在被放逐的前一夜，來到茱麗葉的房裡共度最後的時光，並互相承諾永遠的愛情。圖／聯合數位文創提供

「羅密歐與茱麗葉」故事描述一對分屬於維洛納城兩大世仇家族的青年男女—羅密歐與茱麗葉之間剎那又永恆的密戀，這段受到家族反對、命運限制，最後以悲劇收場的愛情故事。為表現兩大家族對立緊張情勢，製作團隊在服裝設計上結合都市與巴洛克風格，透過紅與藍對比色彩突顯兩大家族的對峙。羅密歐所屬的蒙特鳩家族以藍色民族風、透明感為特色並搭配銀色系配件，運用鮮少出現於禮服設計的牛仔布料，表現出浪漫不羈的自由風格，象徵家族成員對家族的忠誠與自信。

茱麗葉所屬的卡布雷特家族，以紅色作為主調，並以金色與黑色點綴，華麗高質感的軍裝，保守簡潔，傳遞資產階級家族驕傲富裕且重視原則與紀律的風格。值得一提的是，劇中茱麗葉在聖壇前與羅密歐合唱「愛Aimer」一曲時，因兩人的愛打破了仇恨的藩籬，這一幕，茱麗葉身上的顏色，已由鮮紅轉為紅藍混合而成的紫色。

莫枯修為了好友與鐵豹進行決鬥。圖／聯合數位文創提供

從問世以來，「羅密歐與茱麗葉」已被改編成無數版本，至今巡演超過18個國家，更被譯為14種語言版本，以各種形式在全世界演出，魅力狂掃全球。法國《世界報》評論這部音樂劇：「如果一生只看兩部莎士比亞戲劇，這絕對是其中之一！」羅密歐與茱麗葉音樂劇利用歌曲貫串全劇，為耳熟能詳的經典愛情故事增加新味，一首首貼近人心的情歌，讓羅密歐與茱麗葉之間的愛情不再只是故事，而是一場讓每一位觀眾都能感同身受的經歷。

經典法文音樂劇「羅密歐與茱麗葉」由聯合數位文創主辦，2023年2月11日至12日於臺中國家歌劇院演出，2月16日至19日移師台北流行音樂中心，2月25日至28日最終站至高雄衛武營國家歌劇院。9月19日中午十二點 udn售票網 早鳥獨家開賣，購票享最低85折起優惠，客服專線：(02) 2649-1688（每日09:00-18:00）。

【非看不可】

● 廿週年紀念巡演，「羅密歐與茱麗葉」首度台中、台北、高雄三地巡迴演出！

● 睽違五年，初代羅密歐達米安·薩格（Damien Sargue）再次來台。

● 首度進軍國表藝場館，讓台灣觀眾在國家級表演場地享受世界級表演！

● 法國音樂史上製作規模最盛大，歐洲傳媒熱烈盛讚為「21世紀最偉大的流行音樂劇」。

● 法國樂壇教父級大師 Gérard Presgurvic 費時兩年，融合流行古典與音樂劇精髓的超級鉅作。

● 2001巴黎首演後轟動全城，陸續在法國、比利時、瑞士、奧地利、英國、荷蘭、加拿大、俄羅斯、匈牙利等全球18個國家巡演，吸引超過650萬戲迷觀賞，引起法語音樂劇旋風。

● 同名原聲大碟於法國、比利時、瑞士、加拿大4國勇奪排行榜冠軍。

● 主題曲“Aimer愛吧!” 2000年4月發行成單曲後蟬聯法國流行榜16週冠軍，唱片銷售逼近百萬張。

● “Les Rois Du Monde / 世界之王” 佔流行榜17週冠軍 唱片銷售超越200萬張，為法國2000年銷量最高單曲。

圖／聯合數位文創提供

【演出資訊】

主辦單位：聯合數位文創

指定運輸：長榮海運

指定航空：長榮航空

演出時間：臺中國家歌劇院大劇院 2023年2月11日-12日，四場

台北流行音樂中心 2023年2月16日-2月19日，六場

高雄衛武營國家歌劇院 2023年2月25日-2月28日，六場

購票通路： udn售票網

活動官網： https://uevent.udnfunlife.com/RJ2023

客服專線：02-2649-1688（每日09:00-18:00）

場次票價：

● 台中場：900/1600/2200/3000/3600/4200/4800/5800

● 台北平日場（週四-週六午場）：800/1500/2000/2800/3400/4000/4600

● 台北假日場（週六晚場、週日午晚場）：900/1600/2200/3000/3600/4200/4800

● 高雄場：900/1600/2200/3000/3600/4200/4800/5800