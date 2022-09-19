影／台灣首屆Red Bull飛行日 最狂飛行器「好大刈包」奪冠

2022年亞洲唯一、台灣首屆Red Bull飛行日昨天在台中港登場，40多組創意造型飛行器在無動力下起飛，成績昨晚揭曉，由「老闆，一個控肉刈包不加香菜不加肥肉」隊奪冠，「刈包」以32.75公尺奪下最狂飛行器稱號，該隊在比賽前受訪時曾說，「我們會飛多遠呢？應該是最遠的一隊吧！」

昨天中午起在MITSUI OUTLET PARK 台中港起飛，超過40組的飛行隊伍輪流在6公尺高跳台上起飛，現場聚集上萬人到場觀看，更有百萬民眾線上參與。

最後由「老闆，一個控肉刈包不加香菜不加肥肉」以「好大刈包」獲得冠軍，他們富有創意及吸睛的飛行器，一出場便贏得全場喝采，並以32.75公尺奪下最狂飛行器稱號；Red Bull飛行日與LINE VOOM合作的人氣王冠軍以及全家笑翻獎則各別由「機長，飛得起來嗎？」以及「阿公の(弄)假牙」隊伍獲獎。

刈包隊在比賽前受訪時表示，設計此刈包造型飛行器出發點是這是台灣傳統小吃，有控肉和香菜，控肉飛出後香菜會展翅飛翔，香菜最後會飛很遠，飛行員受訪前說：「我們會飛多遠呢？應該是最遠的一隊吧」。

擔任飛行日評審的Red Bull運動員戴資穎昨天看過每一組的飛行器造型後，她鼓勵所有飛行隊伍，「我看了國外Red Bull飛行日影片後，就很期待今日活動，剛剛看到巨龍、消防隊、101等造型，都覺得很有趣。」她也期待未來有團隊以羽球作為造型靈感，「因為羽球本來就會飛」。

Red Bull飛行日與LINE VOOM合作的Red Bull人氣王票選，為期11天的網路投票活動，最終由的「機長，飛得起來嗎？」以30,062的高分奪下人氣王寶座；而「全家」FamilyMart Collection贊助的「全家笑翻獎」則是由「阿公の(弄)假牙」的「阿公の假牙」獲得評審一致好評。

Red Bull飛行日是全球最矚目的國際賽事之一，1992年於奧地利維也納舉辦首屆以來，已在97個城市巡迴，共舉辦超過175場賽事，全世界最長飛行距離是在2013年加州參賽的5位航空工程師組成的團隊「Chicken Whisperers」以78.64公尺的距離創下。

2022台灣Red Bull飛行日為今年亞洲唯一一場、台灣首屆的飛行日活動，共有633組隊伍報名，並選出45組參賽隊伍於台中港參戰，最終冠軍由「老闆，一個控肉刈包不加香菜不加肥肉」團隊奪下，將獲得Red Bull海外比賽體驗之旅；評審陣容包含Red Bull運動員戴資穎、Red Bull電競選手閃電狼、工業系Youtuber超認真少年、小春Kenzy及大淵Muta、Ppaper藝術總監李昀達及老天鵝、台中市政府。

賽事成績獎項和飛行距離分別是：

Red Bull飛行日第一名

老闆，一個控肉刈包不加香菜不加肥肉

好大刈包

32.75公尺

第二名

機長，飛得起來嗎？

Devil Fish

12.42公尺

Red Bull飛行日第三名

藍洋不輸鬼 Ocean Winner

飛輪海龜

11.87公尺

飛行日人氣王第一名

機長，飛得起來嗎？

Devil Fish

12.42公尺

飛行日人氣王第二名

一生消防

好大一支飛天渦輪

飛行日人氣王第三名

HowFun飛起來了怎麼可能救命啊我不要

辛巴不乖

3.12公尺

全家笑翻獎

阿公の(弄)假牙

阿公の假牙

7.73公尺