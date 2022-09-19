林明弘作品登六本木藝術之夜 台灣格子窗出沒東京街頭

疫情後首度辦理的「六本木藝術之夜」於9月17日至19日舉行，本屆邀集村上隆等日本國內外共70組藝術家作品，在日本東京六本木地區的重要藝文館所、商業設施及街頭空間展出。文化部駐日台灣文化中心與森美術館合作，促成台灣藝術家林明弘的大型裝置藝術作品《窗》首度在日亮相，在日本文化都心展現台灣當代藝術軟實力。

活動開幕式於17日晚間在六本木之丘廣場舉行，森美術館館長片岡真實致詞時表示，本屆活動在歷經數度取消與延期後終於順利開幕，持續數年的疫情雖然使移動受限，但想像力卻有無限的可能性。正如今年主展藝術家村上隆以哆啦A夢為主題的作品概念，希望藝術之夜能提供和藝術與魔幻冒險相遇的全新體驗。

駐日台灣文化中心表示，近年基於與森美術館的良好關係與密切合作，持續於「六本木藝術之夜」推動台灣藝術家作品展出。本屆為自2019年以來睽違三年重啟實體活動。去年駐日台灣文化中心更與日本重要藝術媒體「美術手帖」共同策畫「名家講堂三部曲－大師導讀藝術節」線上系列講座，其中一場即邀請林明弘與片岡真實館長對談，為本屆活動提前暖身，盼能為後疫情時代的藝文展示與交流活動開啟一扇全新的視窗。

林明弘參展作品《窗》以源自台灣傳統格子窗的硬幣圖紋作為創作發想，將醒目台灣意象巧妙融入富含藝文與商業氣息的六本木街區，並同步於鄰近六本木車站的GIOTTO HOUSE與在地指標性建築六本木之丘展出。