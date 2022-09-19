聽新聞
test
0:00 / 0:00

林明弘作品登六本木藝術之夜 台灣格子窗出沒東京街頭

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
台灣藝術家林明弘的大型裝置藝術作品「窗」首度來日在六本木之丘west_walk2樓展出。圖／文化部提供
台灣藝術家林明弘的大型裝置藝術作品「窗」首度來日在六本木之丘west_walk2樓展出。圖／文化部提供

疫情後首度辦理的「六本木藝術之夜」於9月17日至19日舉行，本屆邀集村上隆等日本國內外共70組藝術家作品，在日本東京六本木地區的重要藝文館所、商業設施及街頭空間展出。文化部駐日台灣文化中心與森美術館合作，促成台灣藝術家林明弘的大型裝置藝術作品《窗》首度在日亮相，在日本文化都心展現台灣當代藝術軟實力。

活動開幕式於17日晚間在六本木之丘廣場舉行，森美術館館長片岡真實致詞時表示，本屆活動在歷經數度取消與延期後終於順利開幕，持續數年的疫情雖然使移動受限，但想像力卻有無限的可能性。正如今年主展藝術家村上隆以哆啦A夢為主題的作品概念，希望藝術之夜能提供和藝術與魔幻冒險相遇的全新體驗。

駐日台灣文化中心表示，近年基於與森美術館的良好關係與密切合作，持續於「六本木藝術之夜」推動台灣藝術家作品展出。本屆為自2019年以來睽違三年重啟實體活動。去年駐日台灣文化中心更與日本重要藝術媒體「美術手帖」共同策畫「名家講堂三部曲－大師導讀藝術節」線上系列講座，其中一場即邀請林明弘與片岡真實館長對談，為本屆活動提前暖身，盼能為後疫情時代的藝文展示與交流活動開啟一扇全新的視窗。

林明弘參展作品《窗》以源自台灣傳統格子窗的硬幣圖紋作為創作發想，將醒目台灣意象巧妙融入富含藝文與商業氣息的六本木街區，並同步於鄰近六本木車站的GIOTTO HOUSE與在地指標性建築六本木之丘展出。

「六本木藝術之夜」由日本當代藝術指標性據點森美術館串聯東京都及都內藝文場館與機構共同主辦，自2009年起結合六本木地區重要藝文館所、商業設施及街頭空間等作為展示區域，匯聚各國知名及新銳藝術家的作品，並以無牆美術館和公眾參與模式打造都市藝術嘉年華，深具口碑及話題性。

2022「六本木藝術之夜」參展台灣藝術家林明弘。圖／文化部提供
2022「六本木藝術之夜」參展台灣藝術家林明弘。圖／文化部提供
林明弘作品「窗」同步於鄰近六本木車站的GIOTTO_HOUSE展出，吸引許多民眾前往參觀。圖／文化部提供
林明弘作品「窗」同步於鄰近六本木車站的GIOTTO_HOUSE展出，吸引許多民眾前往參觀。圖／文化部提供

延伸閱讀

博物館親子空間新起點 國美館兒藝基地與教保中心上場

紫要你幸福-趙純妙膠彩創作個展在中友時尚藝廊展出

桃園大溪很熱鬧 國內外藝術家與在地鄉親 歡迎來品藝術 遊地景

賀！台南七股「六號小島」地景藝術 奪美國繆斯設計大獎

相關新聞

遊金門古厝 享用瓊林宴

聯合報系有行旅企畫的「超乎想像-掀開面紗後的金門」帶領旅人走訪從未見過的金門風情。在「瓊林聚落」包下兩棟老宅，一到金門就...

運動相機新品齊發 GoPro、Insta360、DJI跟風直式影音創作浪潮

對喜愛戶外活動、經常用影片紀錄生活的消費者來說，螢幕越來越大、重量也變更重的手機已經不是拍攝工具首選，輕巧、防水、還內建...

「番茄燉牛肚」變成日式湯咖哩！加上起司滋味更濃郁

對於日本人而言，「牛肉麵」是台灣代表性的美食料理。來自北海道的湯咖哩「Suage」，即融合番茄湯頭、牛肚與咖哩香料等元素...

靈蛇再進化！Boucheron Serpent珠寶 以光之名定格璀璨

簡單的線條，卻能變化成無窮可能，甚至透過寶石注入意念成為幸運物，正是珠寶的魅力之處。寶寶詩龍（Boucheron）的Se...

真實感受漫步雲端！Nike新鞋搭載品牌史上最大氣墊

氣墊科技一直都是各家運動品牌在款上持續努力的目標，作為業界龍頭的Nike更是如此，招牌的Air Max系列鞋款，正是為此而生。而在近期，Nike便透過了設計師、工程師、科學家們的通力合作，開發出搭載品牌有史以來最大氣墊裝置的Air Max Scorpion鞋，舒適的穿著腳感，堪比漫步雲端一般。

百貨周年慶陸續開跑 業者看好疫情紅利

進入第四季消費旺季，包括台北101、微風、誠品等百貨周年慶陸續開跑，指標性的龍頭新光三越本周也將宣告目標。業者認為，邊境...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。