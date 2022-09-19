聽新聞
test
0:00 / 0:00
林明弘作品登六本木藝術之夜 台灣格子窗出沒東京街頭
疫情後首度辦理的「六本木藝術之夜」於9月17日至19日舉行，本屆邀集村上隆等日本國內外共70組藝術家作品，在日本東京六本木地區的重要藝文館所、商業設施及街頭空間展出。文化部駐日台灣文化中心與森美術館合作，促成台灣藝術家林明弘的大型裝置藝術作品《窗》首度在日亮相，在日本文化都心展現台灣當代藝術軟實力。
活動開幕式於17日晚間在六本木之丘廣場舉行，森美術館館長片岡真實致詞時表示，本屆活動在歷經數度取消與延期後終於順利開幕，持續數年的疫情雖然使移動受限，但想像力卻有無限的可能性。正如今年主展藝術家村上隆以哆啦A夢為主題的作品概念，希望藝術之夜能提供和藝術與魔幻冒險相遇的全新體驗。
駐日台灣文化中心表示，近年基於與森美術館的良好關係與密切合作，持續於「六本木藝術之夜」推動台灣藝術家作品展出。本屆為自2019年以來睽違三年重啟實體活動。去年駐日台灣文化中心更與日本重要藝術媒體「美術手帖」共同策畫「名家講堂三部曲－大師導讀藝術節」線上系列講座，其中一場即邀請林明弘與片岡真實館長對談，為本屆活動提前暖身，盼能為後疫情時代的藝文展示與交流活動開啟一扇全新的視窗。
林明弘參展作品《窗》以源自台灣傳統格子窗的硬幣圖紋作為創作發想，將醒目台灣意象巧妙融入富含藝文與商業氣息的六本木街區，並同步於鄰近六本木車站的GIOTTO HOUSE與在地指標性建築六本木之丘展出。
「六本木藝術之夜」由日本當代藝術指標性據點森美術館串聯東京都及都內藝文場館與機構共同主辦，自2009年起結合六本木地區重要藝文館所、商業設施及街頭空間等作為展示區域，匯聚各國知名及新銳藝術家的作品，並以無牆美術館和公眾參與模式打造都市藝術嘉年華，深具口碑及話題性。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言