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重訪定情聖地？ 玄彬美照絕景太燒猶如代言瑞士觀光局
曾遠赴瑞士取景的韓劇《愛的迫降》，最終成就了玄彬與孫藝珍這對螢幕巨星夫妻，如今，擔任精品品牌Loro Piana官方品牌大使的玄彬，再度前往瑞士拍攝品牌2022-2023秋冬男裝形象廣告，著名度假勝地聖莫里茲（St Moritz）美靜盡收眼底；他在影片和照片中穿著單排釦和雙排釦大衣、拉鍊連帽外套以及小牛皮飛行員外套等多套秋冬男裝系列，以錫爾斯瑪利亞（Sils Maria）村莊的湖光山色為背景，猶如一位熱愛戶外活動的紳士冒險家。
這種雙重個性正是Loro Piana男士本季的特質：一方面，他是一位冒險家，熱愛戶外活動、熱愛與大自然接觸；另一方面，他又渾身散發出剛柔並濟的風格，以現代時尚優雅延續男士著裝打扮的傳統。在形象廣告中完美融合冒險精神與古典主義的玄彬，自2021年起成為Loro Piana首位來自韓國的品牌大使。最近，他的新作《機密同盟2》電影正上映中，而今年稍後將上映另一部電影《交涉》。
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