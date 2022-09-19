包包供不應求 愛馬仕改造古蹟擴建皮革工坊

以製作精緻馬具起家的法國精品品牌愛馬仕（Hermès），承襲百餘年來精湛的皮革工藝製作的「凱莉包」、「柏金包」深受全球貴婦熱愛，一直供不應求，傳聞一顆包包要等上一年半載。如今愛馬仕宣布，品牌旗下位於法國多姆山省（PUY-DE-DÔME）的第22間皮革工坊Riom新廠房預計2024年落成，將僱用250位受過品牌專業培訓的頂尖工匠，以持續擴充人力與產能。

繼2004年啟用的Sayat皮革工坊後，Riom皮革工坊將成為愛馬仕奧弗涅 （Auvergne）區皮件與馬具生產中心的第二間廠房，不僅擴大當地生產規模，也落實集團創造就業機會與提供專業工藝培訓的承諾。愛馬仕與法國公立就業輔導處（Pôle employ）合作招募人才，培訓課程則由Greta成人教育中心和Saint-Éloy-les-Mines當地的Desaix高中協助進行。愛馬仕工藝學校（École Hermès des savoir-faire）將於2022年11月展開培訓，並與法國教育部合作舉辦檢定考試，通過者即可取得法國國家皮具專業文憑 （CAP Maroquinerie）。未來，多姆山省的兩間工坊因地利之便可互相支援並分享相關技術。

即將落成的新工坊前身為建於20世紀初期的菸草加工廠，於2004年列為法國重點保護建築。此次改建將讓舊廠重獲新生，建造過程符合愛馬仕維護生態環境的原則，包括盡可能避免土地人工化、與當地企業合作，以及採購與使用永續建材。由建築事務所Tracks-Architectes設計的新工坊佔地超過7,000平方公尺，展現品牌對環境的承諾，以及加強與地方連結的發展策略。

自2010年起，愛馬仕陸續於法國開設九座皮革工坊，合計聘僱超過4,300位皮件與馬具工匠。 目前還有四座生產據點正在建置中，分別位於厄爾省Louviers、阿登省Tournes-Cliron、夏朗德省L'Isle-d'Espagnac 與吉倫特省Loupes，各廠正積極招募與培訓人才。愛馬仕旗下共有16個工藝部門，在法國設有52個製作工坊，工匠人數超過6,000名。