嚴選6間台北人氣BUFFET 現切爐烤牛排、澎派現流海鮮一次品嚐！
想一次品嘗很多美食，但又沒太多預算，那就去吃吃到飽吧！
台北市/中正區
大嬸愛美食提供）
台北市/信義區
探索廚房完美呈現各國風味料理，並將餐檯規模與國際知名餐廳同步接軌，嶄新開創獨領風騷的爐烤新潮流，提供給賓客更繽紛的佳餚無限暢食，價格約890-1890，隨時段有所調整。（MENU美食誌Milly提供）
台北市/信義區
Yolanda提供）
台北市/中山區
圓形取餐、整面落地窗是「晶華栢麗廳」的一大特色，喜歡牛排的朋友絕對要試試肋眼牛排，每天從台東成功漁港直送的海鮮也是不能錯過的必吃美味！（MENU美食誌Joy Liou提供）
台北市/大安區
主打海鮮控必吃的海鮮buffet，各式海鮮應有盡有，除此之外，現沖牛肉湯也是熱門品項之一，牛肉的鮮甜跟高湯結合在一起，絕對意猶未盡！（MENU美食誌wen❤提供）
台北市/中山區
安安提供）
防疫期間店家營業時間與內用制度可能會有變動，建議上店家的粉絲專頁查詢哦！
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