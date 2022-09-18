現賺288！樂天皇朝「避風塘炒蟹小籠包」免費送

涼爽的秋季正是品蟹的絕佳時機。以八色小籠包著稱的「樂天皇朝」，本季推出5道秋蟹主題料理，購買八色小籠包，就可免費獲贈「避風塘炒蟹小籠包」1籠，現賺288元。至於「玖尹」亦推出多款紅蟳、沙公特色料理，即日起10月16日前，還可享搭配組合價，現享63折起優惠。

秋季到來，樂天皇朝應景推出5款秋蟹料理，領頭主打的「避風塘炒蟹小籠包」，內餡選用蟹腿肉與薑片、蒜瓣等多種辛香料拌炒入味，並搭配豬肉、蒜酥、豆豉等食材，包入雙色麵皮之中，富有海鮮鮮甜與辛鹹蒜香，每籠5顆，售價288元。即日起至10月7日期間，凡點購八色小籠包1籠，就可免費獲贈「避風塘炒蟹小籠包」1籠。

除此之外，樂天皇朝也將蟹殼、蟹黃精煉成蟹油，再與蟹肉燴炒成蟹粉，為每道料理增添海味。「蟹粉蝦仁」使用活蝦仁與蟹粉燴炒，濃聚鮮明海味，每份528元，另外還有「蟹粉豆腐」、「蟹粉炒飯」、「蟹粉芙蓉羹」等不同菜色，每份售價248～368元。

時尚中餐廳「玖尹」，本季選用紅蟳、沙公等生猛肥蟹，結合不同的料理風格，打造一系列秋蟹料理。包括有以紅蟳為主的「泰皇咖哩紅蟳」、「禿油蟹黃紅蟳撈飯」、「陳年花雕浸熟紅蟳」、「紅蟳玉米雞湯煲」，可以品嚐到紅蟳肉質細膩、滋味甘甜的特色，每套1,388～1,588元。

肉質厚實的沙公，玖尹則設計「柚子奶香焗沙公」、「粵式古法黑椒焗秋蟹」、「獅城辣椒蟹」、「啤酒蒜蓉沙公」等一系列料理，以濃郁醬汁為蟹肉增添美味，每道均為2,188元。針對想要精緻品嚐餐點的民眾，還打造了「三色魚籽蟹肉餃」、「芝士帝王蟹卷」等餐點，不用剝殼也可品嚐到蟹肉與蟹黃的美味，每份各為328、588元。