最強新人劉敬Jimmy帥秀FRED珠寶 練跆拳道體悟人生

LVMH集團旗下的「創意現代珠寶商」斐登（FRED）以充滿勇氣與力量、大膽自由、自我超越的Force 10系列聞名。發起Embrace Your Force 的系列宣言，邀集世界各地的名人、藝術家和運動家等，透過影片的方式，敘說他們充滿熱情的目標、勇於挑戰困境，成為擁抱自己的力量，而代表潭灣的，正是今年在熱門台劇《華燈初上》中飾演林心如的兒子吳子維而知名度大增的20歲的新人劉敬（Jimmy Liu）！

號稱「最強新人」的劉敬，出道僅兩年，但已經擁有演出偶像劇《粉紅色時光》、WE TV網劇《We Best Love永遠的第一名》、Disney+《正義的算法》、TVBS《機智校園生活》的豐富演出機會。曾是跆拳道選手的劉敬在形象影片中穿戴著FRED標誌性的Force 10全系列，混搭霧面黑色鈦及精鋼款珠寶，現最強新人的剛毅與率性多變的搭配風格，「我覺得每一項運動都是在挑戰自己和突破自己的極限，其實全部重點都是在你自己身上，我覺得每次失敗再去突破自己，就是不要害怕挑戰，不要害怕失敗！」