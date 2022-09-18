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最強新人劉敬Jimmy帥秀FRED珠寶 練跆拳道體悟人生

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
「最強新人」劉敬演出2022年FRED發起的Embrace Your Force系列宣言。圖／斐登提供
「最強新人」劉敬演出2022年FRED發起的Embrace Your Force系列宣言。圖／斐登提供

LVMH集團旗下的「創意現代珠寶商」斐登（FRED）以充滿勇氣與力量、大膽自由、自我超越的Force 10系列聞名。發起Embrace Your Force 的系列宣言，邀集世界各地的名人、藝術家和運動家等，透過影片的方式，敘說他們充滿熱情的目標、勇於挑戰困境，成為擁抱自己的力量，而代表潭灣的，正是今年在熱門台劇《華燈初上》中飾演林心如的兒子吳子維而知名度大增的20歲的新人劉敬（Jimmy Liu）！

號稱「最強新人」的劉敬，出道僅兩年，但已經擁有演出偶像劇《粉紅色時光》、WE TV網劇《We Best Love永遠的第一名》、Disney+《正義的算法》、TVBS《機智校園生活》的豐富演出機會。曾是跆拳道選手的劉敬在形象影片中穿戴著FRED標誌性的Force 10全系列，混搭霧面黑色鈦及精鋼款珠寶，現最強新人的剛毅與率性多變的搭配風格，「我覺得每一項運動都是在挑戰自己和突破自己的極限，其實全部重點都是在你自己身上，我覺得每次失敗再去突破自己，就是不要害怕挑戰，不要害怕失敗！」

FRED Force 10系列的誕生，源自於品牌創始人Fred Samuel先生對海洋和航海運動的熱愛，更是勇氣、堅毅、愛與自信的象徵。品牌創辦人Fred Samuel的長子Henry Samuel是一位帆船運動冠軍，航海的帆船繩纜纏繞為手鍊送給愛妻，成為第一款Force 10手鍊的靈感來源。自1966年問世以來，Force 10手環以現代感的運動風風靡全球，簡潔俐落的線條搭配帆船繩纜纏繞設計手鍊和帆船鍊扣，象徵無懼風浪和對彼此堅毅的心。劉敬混搭的Force 10 Winch系列，則是FRED從Force 10延伸出的男士當代休閒運動風珠寶，完美結合運動風與當代都會時尚。

Force 10 Winch黑鈦精鋼單耳耳環，26,400元。圖／斐登提供
Force 10 Winch黑鈦精鋼單耳耳環，26,400元。圖／斐登提供
Force 10 Winch 18K白金精鋼單環戒指，83,900元。圖／斐登提供
Force 10 Winch 18K白金精鋼單環戒指，83,900元。圖／斐登提供
Force 10 黑鑽帆船鍊扣配白金手鍊，39萬3,100元。圖／斐登提供
Force 10 黑鑽帆船鍊扣配白金手鍊，39萬3,100元。圖／斐登提供
Force 10 Winch黑鈦精鋼三環戒指，34,900元。圖／斐登提供
Force 10 Winch黑鈦精鋼三環戒指，34,900元。圖／斐登提供
Fore 10鈦金黑鑽鍊扣黑色手鍊，77,200元。圖／斐登提供
Fore 10鈦金黑鑽鍊扣黑色手鍊，77,200元。圖／斐登提供
「最強新人」劉敬演出2022年FRED發起的Embrace Your Force系列宣言。圖／斐登提供
「最強新人」劉敬演出2022年FRED發起的Embrace Your Force系列宣言。圖／斐登提供
Force 10 Winch黑鈦名牌墜飾，58,100元。圖／斐登提供
Force 10 Winch黑鈦名牌墜飾，58,100元。圖／斐登提供

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