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COS紐約時裝周辦秋冬大秀 首推奢華晚宴裝、宣告Jennie雲朵包換色回歸

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
COS初次參與紐約時裝周，發表秋冬系列，首度推出晚宴服裝之外，更讓新配色的雲朵包驚喜回歸。圖／COS提供
COS初次參與紐約時裝周，發表秋冬系列，首度推出晚宴服裝之外，更讓新配色的雲朵包驚喜回歸。圖／COS提供

今年8月底，H&M集團下的高端品牌COS正式插旗台灣市場，並進駐台北101開設全球首間概念店，引起消費者的高度關注。不到一個月後，COS便參與紐約時裝周，曝光全新秋冬系列服裝，除了首度推出以環保面料製成的奢華晚宴裝之外，讓人驚喜的是已斷貨的「Jennie雲朵包」也換上新色回歸。

曾經參與倫敦時裝周行程的COS轉戰紐約登場，舉辦秋冬服裝大秀，規模也不遜於其他高級時裝品牌。COS選在曼哈頓的Starrett-Leihigh大廈的頂樓展演，將天際線當作伸展台背景，由於是首次參與紐約時裝周，便以這個城市為靈感，使用具有反光效果的材質覆蓋秀道，反映周圍獨特的建築並將環境的動力、豐沛色彩與光線，搭配走秀時的動態，創造出一個充滿能量的氛圍。

COS採取男、女裝共同呈現，整體色調為大地色系結合無色彩，並使用螢光綠、橘紅和丁香紫作為點綴。系列中的單排扣與雙排扣的西裝外套既實穿又優雅，褲型線條流暢而自然、經典款大衣以oversized輪廓為主；而且有超過92％的款式運用更符合永續使用的材質。另外，COS還首度使用了100%的回收亮片，以錢幣形狀拼貼出更具結構感奢華晚禮服樣式。而因為Blackpink成員Jennie愛用，造成全球斷貨的方格雲朵包，則驚喜換上丁香紫配色回歸，未來將陸續於店內和網路商店上架販售。

而由一直都有許多支持者的UNIQLO U，秋冬系列則強調中性化設計，品牌藝術總監Christophe Lemaire以可裝進行李箱的日常為概念，機能性與百搭性為關鍵字，打造有史以來最極簡的一季。UNIQLO透過箱型剪裁與加大比例的方式，讓不分性別與身型的人們都能穿著。像是女裝系列以舒適與多變性為主要考量，搭配兼具舒適與美麗的多層次輪廓設計。男裝系列則重視簡約設計與機能面料，創造百搭單品，除了中性色與大地色外，更添加明亮的土黃、紫、水洗紅與暖白，讓整體色調更加豐富完整。

COS於紐約時裝周期間，舉辦秋冬大秀。圖／COS提供
COS於紐約時裝周期間，舉辦秋冬大秀。圖／COS提供

COS於紐約時裝周期間，舉辦秋冬大秀。圖／COS提供
COS於紐約時裝周期間，舉辦秋冬大秀。圖／COS提供

COS於紐約時裝周期間，舉辦秋冬大秀。圖／COS提供
COS於紐約時裝周期間，舉辦秋冬大秀。圖／COS提供

COS於紐約時裝周期間，舉辦秋冬大秀。圖／COS提供
COS於紐約時裝周期間，舉辦秋冬大秀。圖／COS提供

COS於紐約時裝周期間，舉辦秋冬大秀。圖／COS提供
COS於紐約時裝周期間，舉辦秋冬大秀。圖／COS提供

COS於紐約時裝周期間，舉辦秋冬大秀。圖／COS提供
COS於紐約時裝周期間，舉辦秋冬大秀。圖／COS提供

UNIQLO U女裝特級小羊毛羅紋開襟外套1,490元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO U女裝特級小羊毛羅紋開襟外套1,490元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO U女裝附腰帶打褶寬褲1,490元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO U女裝附腰帶打褶寬褲1,490元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO U男裝 可攜式長大衣3,990元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO U男裝 可攜式長大衣3,990元。圖／UNIQLO提供

紐約 時裝周 品牌

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