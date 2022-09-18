準備好環遊世界了嗎？RIMOWA形象廣告展現極致德國工藝

隨著疫情降溫，加上鄰近各國都逐步有條件開放各國旅客造訪，讓悶壞了台灣民眾亦期待能再度擁抱自由旅行的時刻到來。而具有百年歷史的豪華行李箱品牌RIMOWA也呼應此刻的氛圍，搭配了傻瓜龐克（Daft Punk）的名曲，曝光全新形象廣告，透過輕快又洗腦的旋律，喚起大家嚮往的環遊世界夢想，更凸顯了德國工藝美學。

RIMOWA與創意顧問公司Anomaly Berlin合作，找來知名的影像創作公司I AM HERE執導，利用招牌的Classic Cabin行李箱為主角，並於世界各地取材，搭配傳奇電子樂團傻瓜龐克的金曲「Around The World」完成全新形象廣告。短短一分鐘的影片裡，RIMOWA追本溯源，從行李箱的製作素材開始，利用裝置藝術的方式，來向經典並具代表性的設計致敬。因此，畫面裡可見由6,000顆鉚釘、180片陽極氧化鋁及Classic Cabin行李箱的外殼所製成的裝置，展現材料和製造的工藝美學。

RIMOWA想藉形象廣告，傳達在德國製造的經典Classic Cabin行李箱，是專為所有人在世界各地旅行而設計；而且自2022年7月25日起購買的行李箱，都享有終身保固。圖／RIMOWA提供

這些由RIMOWA工程師以重型的機械器具製作的裝置，帶有細膩手工感，讓品牌營銷總監 Emelie De Vitis認為「製作過程可能被認為是枯燥乏味或充滿技術性，但正如我們的首席工程師所描述的『它更像是一首交響樂』。我們想證明德國工程是RIMOWA的核心，並視之為藝術」。同時，RIMOWA想藉此形象廣告，傳達簡單的概念，那就是在德國製造的經典Classic Cabin行李箱，是專為所有人在世界各地旅行而設計；而且自2022年7月25日起購買的行李箱，都享有終身保固。

RIMOWA與Anomaly Berlin合作，找來I AM HERE執導，利用招牌的Classic Cabin行李箱為主角，完成了全新形象廣告。圖／RIMOWA提供

RIMOWA利用裝置藝術的方式，來向經典並具代表性的設計致敬。圖／RIMOWA提供