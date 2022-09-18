蘇格登醇金13年快閃「醇金吧」 打造沉浸式投影體驗

蘇格登單一麥芽威士忌在信義區香堤大道廣場，即日起至10月30日舉辦「蘇格登13年醇金吧」體驗活動，除了能享受到蘇格登醇金13年單一麥芽威士忌，還打造最流行的沉浸式投影體驗，讓消費者感受果香爆發的魅力。

蘇格登醇金13年單一麥芽威士忌熱銷全台，如此受到喜愛的原因，來自於它臻選自法國南方波爾多蘇玳產區的貴腐甜白酒過桶。素有「甜酒界愛馬仕」美譽的貴腐甜白酒來自珍稀的貴腐葡萄，產量僅一般葡萄的千分之一，有著高濃縮的甜度與特殊香氣，使得其價格高昂，也造成貴腐甜白桶取得不易。

蘇格登醇金13年單一麥芽威士忌的醇順酒液，在珍稀的貴腐甜白桶加乘下，蘊含了西洋梨、柑橘、檸檬等清爽酸甜水果香氣，也帶有莓果、蜜桃等熟成水果的濃郁果香，多種果香層次面貌在口中綻放，可說是蘇格登果香風味最為豐富的酒款。

蘇格登13年醇金吧，外觀用蘇格登標誌的藍綠色與深金色交織，呈現質感明亮空間，也設計了沉浸式數位投影互動體驗，讓消費者與影像乾杯互動，迸發出蘇格登醇金13年單一麥芽威士忌的驚喜魅力。

醇金吧提供冰飲體驗，加入幾顆晶透的冰塊輕搖玻璃杯，敲擊出的消暑樂音讓人一飲而下，體驗更臻甜美的蜜果香氣。活動體驗入場票價為每人200元。凡加入帝亞吉歐威士忌會所官方LINE@帳號，即可免費體驗乙次。

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