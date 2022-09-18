快訊

高溫炎熱早晚溫差大 吳德榮：周末熱帶擾動需觀察

學者預估下一個最可能發生強震的地方是這裡「快準備」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蘇格登醇金13年快閃「醇金吧」 打造沉浸式投影體驗

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
「醇金吧」使用蘇格登標誌的藍綠色與深金色交織，呈現質感明亮空間。圖／帝亞吉歐提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「醇金吧」使用蘇格登標誌的藍綠色與深金色交織，呈現質感明亮空間。圖／帝亞吉歐提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

蘇格登單一麥芽威士忌在信義區香堤大道廣場，即日起至10月30日舉辦「蘇格登13年醇金吧」體驗活動，除了能享受到蘇格登醇金13年單一麥芽威士忌，還打造最流行的沉浸式投影體驗，讓消費者感受果香爆發的魅力。

蘇格登醇金13年單一麥芽威士忌熱銷全台，如此受到喜愛的原因，來自於它臻選自法國南方波爾多蘇玳產區的貴腐甜白酒過桶。素有「甜酒界愛馬仕」美譽的貴腐甜白酒來自珍稀的貴腐葡萄，產量僅一般葡萄的千分之一，有著高濃縮的甜度與特殊香氣，使得其價格高昂，也造成貴腐甜白桶取得不易。

蘇格登醇金13年單一麥芽威士忌的醇順酒液，在珍稀的貴腐甜白桶加乘下，蘊含了西洋梨、柑橘、檸檬等清爽酸甜水果香氣，也帶有莓果、蜜桃等熟成水果的濃郁果香，多種果香層次面貌在口中綻放，可說是蘇格登果香風味最為豐富的酒款。

蘇格登13年醇金吧，外觀用蘇格登標誌的藍綠色與深金色交織，呈現質感明亮空間，也設計了沉浸式數位投影互動體驗，讓消費者與影像乾杯互動，迸發出蘇格登醇金13年單一麥芽威士忌的驚喜魅力。

醇金吧提供冰飲體驗，加入幾顆晶透的冰塊輕搖玻璃杯，敲擊出的消暑樂音讓人一飲而下，體驗更臻甜美的蜜果香氣。活動體驗入場票價為每人200元。凡加入帝亞吉歐威士忌會所官方LINE@帳號，即可免費體驗乙次。

【蘇格登醇金13年單一麥芽威士忌 醇金吧活動資訊】

•活動地點：信義區香堤大道廣場（微風松高H&M旁）

•活動期間：即日起至10月30日

週一至週四：17:00～22:00；週五:17:00～24:00；週六:14:00～24:00；

週日：14:00～22:00；國定假日營業時間：14:00～22:00

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

蘇格登醇金13年期間限定「醇金吧」，提供蘇格登醇金13年冰飲體驗。圖／帝亞吉歐提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
蘇格登醇金13年期間限定「醇金吧」，提供蘇格登醇金13年冰飲體驗。圖／帝亞吉歐提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「醇金吧」提供沉浸式數位投影互動體驗。圖／帝亞吉歐提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「醇金吧」提供沉浸式數位投影互動體驗。圖／帝亞吉歐提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
蘇格登醇金13年期間限定「醇金吧」，座落於信義區香堤大道廣場。圖／帝亞吉歐提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
蘇格登醇金13年期間限定「醇金吧」，座落於信義區香堤大道廣場。圖／帝亞吉歐提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

微風

延伸閱讀

格蘭多納酒廠投資逾三千萬英鎊 放眼未來佈局全球需求

OMAR原桶強度再一發！金香白蘭地桶報到 首批限量3,000瓶

慕赫攜手米其林頒發服務大獎 摘星晚宴演繹星級好滋味

百富首席調酒師大衛史都華服務滿60年 慶祝活動將展開

相關新聞

現賺288！樂天皇朝「避風塘炒蟹小籠包」免費送

涼爽的秋季正是品蟹的絕佳時機。以八色小籠包著稱的「樂天皇朝」，本季推出5道秋蟹主題料理，購買八色小籠包，就可免費獲贈「避...

最強新人劉敬Jimmy帥秀FRED珠寶 練跆拳道體悟人生

LVMH集團旗下的「創意現代珠寶商」斐登（FRED）以充滿勇氣與力量、大膽自由、自我超越的Force 10系列聞名。發起...

COS紐約時裝周辦秋冬大秀 首推奢華晚宴裝、宣告Jennie雲朵包換色回歸

今年8月底，H&M集團下的高端品牌COS正式插旗台灣市場，並進駐台北101開設全球首間概念店，引起消費者的高度關注。不到一個月後，COS便參與紐約時裝周，曝光全新秋冬系列服裝，除了首度推出以環保面料製成的奢華晚宴裝之外，讓人驚喜的是已斷貨的「Jennie雲朵包」也換上新色回歸。

準備好環遊世界了嗎？RIMOWA形象廣告展現極致德國工藝

隨著疫情降溫，加上鄰近各國都逐步有條件開放各國旅客造訪，讓悶壞了台灣民眾亦期待能再度擁抱自由旅行的時刻到來。而具有百年歷史的豪華行李箱品牌RIMOWA也呼應此刻的氛圍，搭配了傻瓜龐克（Daft Punk）的名曲，曝光全新形象廣告，透過輕快又洗腦的旋律，喚起大家嚮往的環遊世界夢想，更凸顯了德國工藝美學。

Kanye West和Gap玩完了！提早解約還開嗆「我才是老大，我說了算」

潮流天王、金卡戴珊的前夫肯爺Kanye West（改名為YE），日前接受外媒訪問，自爆終止和美式休閒服裝品牌Gap的合作關係，還在節目中開嗆「我才是老大，我說了算」，雙方關係之惡劣可見一斑。

馬祖老酒添香氣！欣葉「馬祖現撈淡菜鍋」有3種吃法

秋季到來，也正是馬祖「淡菜」最肥美的時刻。「欣葉呷哺呷哺」本季推出季節限定的「馬祖現撈淡菜鍋」，並且攜手馬祖酒廠，使用馬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。