Kanye West和Gap玩完了！提早解約還開嗆「我才是老大，我說了算」

潮流天王、金卡戴珊的前夫肯爺Kanye West（改名為YE），日前接受外媒訪問，自爆終止和美式休閒服裝品牌Gap的合作關係，還在節目中開嗆「我才是老大，我說了算」，雙方關係之惡劣可見一斑。

Gap這些年積極的與不同單位跨界合作，想要重振過去榮景，因此於2020年宣布與青年時曾於Gap工讀的肯爺Kanye West聯名，希望透過其個人品牌Yeezy在潮流界的影響力，讓營收增長，簽訂了長達10年的合約。然而Kanye West肩負了宛如品牌救世主的責任，不過最終表現卻差強人意，經過近一年的規劃後，2021年掛著「Yeezy Gap」之名的聯名系列服飾，卻僅有尋常不過的連帽上衣與羽絨外套；該季的Gap財報更是不增反減，讓人質疑「Yeezy 」乃至於Kanye West的光環不再？

不僅如此，在首個Yeezy Gap系列推出後不久，由於銷售與討論話題皆平平，於是Kanye West請來好友Balenciaga創意總監Demna Gvasalia救火，宣布聯名款變成Yeezy Gap Engineered By Balenciaga。一時間的確成為時尚界的焦點，無奈呈現的服飾款式並不如預期，而且生產與舖貨速度慢，無助於銷售。Kanye West只好化被動為主動，在今年7月把上述的聯名服飾，在美國主要大城採取「快閃」模式，吸引消費者採購；但動輒超過3,000元的服裝卻裝在垃圾袋中成堆於店面前，也招致非議。

種種讓人摸不透的策略，致使Kanye West在日前主動透過律師發函給Gap，提到對方無法履約，因此主張提前解約，現有的聯名商品將不受影響，會直至銷售結束。同時，Kanye West還接受媒體採訪，表示與Gap合作的條款裡，包括遲遲沒能完成的專賣店，以及在與經營層溝通時，意見總被忽略，讓他忍無可忍，只好結束合作關係。Kanye West還表示「每個人都知道我才是老大，應該是我說了算，不接受別人對我的指手畫腳（Everyone knows that I'm the leader, I'm the king. A king can't live in someone else's castle. A king has to make his own castle.）」。Kanye West不只與Gap撕破臉，在此之前還開嗆長期合作的adidas是小偷，抄襲Yeezy熱門商品。