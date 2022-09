Kanye West和Gap玩完了！提早解約還開嗆「我才是老大，我說了算」

潮流天王、金卡戴珊的前夫肯爺Kanye West(改名為YE),日前接受外媒訪問,自爆終止和美式休閒服裝品牌Gap的合作關係,還在節目中開嗆「我才是老大,我說了算」,雙方關係之惡劣可見一斑。

Gap這些年積極的與不同單位跨界合作,想要重振過去榮景,因此於2020年宣布與青年時曾於Gap工讀的肯爺Kanye West聯名,希望透過其個人品牌Yeezy在潮流界的影響力,讓營收增長,簽訂了長達10年的合約。然而Kanye West肩負了宛如品牌救世主的責任,不過最終表現卻差強人意,經過近一年的規劃後,2021年掛著「Yeezy Gap」之名的聯名系列服飾,卻僅有尋常不過的連帽上衣與羽絨外套;該季的Gap財報更是不增反減,讓人質疑「Yeezy 」乃至於Kanye West的光環不再?

不僅如此,在首個Yeezy Gap系列推出後不久,由於銷售與討論話題皆平平,於是Kanye West請來好友Balenciaga創意總監Demna Gvasalia救火,宣布聯名款變成Yeezy Gap Engineered By Balenciaga。一時間的確成為時尚界的焦點,無奈呈現的服飾款式並不如預期,而且生產與舖貨速度慢,無助於銷售。Kanye West只好化被動為主動,在今年7月把上述的聯名服飾,在美國主要大城採取「快閃」模式,吸引消費者採購;但動輒超過3,000元的服裝卻裝在垃圾袋中成堆於店面前,也招致非議。

種種讓人摸不透的策略,致使Kanye West在日前主動透過律師發函給Gap,提到對方無法履約,因此主張提前解約,現有的聯名商品將不受影響,會直至銷售結束。同時,Kanye West還接受媒體採訪,表示與Gap合作的條款裡,包括遲遲沒能完成的專賣店,以及在與經營層溝通時,意見總被忽略,讓他忍無可忍,只好結束合作關係。Kanye West還表示「每個人都知道我才是老大,應該是我說了算,不接受別人對我的指手畫腳(Everyone knows that I'm the leader, I'm the king. A king can't live in someone else's castle. A king has to make his own castle.)」。Kanye West不只與Gap撕破臉,在此之前還開嗆長期合作的adidas是小偷,抄襲Yeezy熱門商品。