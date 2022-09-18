馬祖老酒添香氣！欣葉「馬祖現撈淡菜鍋」有3種吃法

秋季到來，也正是馬祖「淡菜」最肥美的時刻。「欣葉呷哺呷哺」本季推出季節限定的「馬祖現撈淡菜鍋」，並且攜手馬祖酒廠，使用馬祖老酒入饌，可將淡菜化身為酒香十足的「淡菜芙蓉蒸」，讓賓客能品嚐到時令美味。另外店內也推出抽獎活動，有機會將馬祖酒廠東湧陳年高粱酒帶回家。

秋季限定的「馬祖現撈淡菜鍋」，選用來自純淨的馬祖海域、當地直送的淡菜作為主角，搭配多種食材上桌。肥美的淡菜可透過3種不同烹調方式，品嚐到不同的風味。除了經典的「涮煮」手法，也可選擇「蒜蒸」處理，第三種手法，則是料理長選用終年於16～19度的花崗岩坑道陳放的窖藏「馬祖老酒」入菜，打造出「淡菜芙蓉蒸」，不僅米麴酒香十足，也能讓老酒的甘甜襯托出淡菜的鹹鮮，並以黃金蛋羹增添風味層次。