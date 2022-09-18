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星巴克「買一送一」又來了！這次3天、早上11點就能買

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
星巴克宣布於9月19至21日一連三天，推出「植感好咖啡——升級燕麥奶，享好友分享」活動。圖／摘自星巴克咖啡同好會FB官方粉絲團。
星巴克宣布於9月19至21日一連三天，推出「植感好咖啡——升級燕麥奶，享好友分享」活動。圖／摘自星巴克咖啡同好會FB官方粉絲團。

星巴克9月大放送！星巴克於9月19至21日一連三天，推出「植感好咖啡——升級燕麥奶，享好友分享」活動，活動期間每天11點至晚上8點，至門市購買兩杯大杯（含）以上容量、風味、冰熱一致的全品項飲料，且兩杯均加價更換為燕麥奶，其中一杯由星巴克招待。

此外，由於燕麥可可瑪奇朵、冰搖黑糖肉桂風味燕麥奶咖啡、黑糖風味燕麥奶咖啡星冰樂等飲料基底為燕麥奶，無須加價，即可享有好友分享優惠。此活動每人每次至多「買二送二」，飲料限當場一次領取，無法寄杯。

不像星巴克9月份前兩次的「買一送一」，都是「星光好友分享」，期間只有兩天，僅下午4點至晚間8點適用，且排除星沁爽系列飲料、阿里山蜜柚烏龍青茶、哈密瓜白巧克力風味星冰樂、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料等特定品項；這次的「植感好咖啡——升級燕麥奶，享好友分享」活動持續三天，從上午11點至晚上8點都適用，且應用範圍擴及全品項飲料，只要兩杯均加價更換為燕麥奶，就能享受「買一送一」優惠，值得把握。

咖啡 星巴克

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