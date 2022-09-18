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「日本Taiwan Plus生活節」限定金牌台啤 台灣買得到

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
「TAIWAN PLUS 2022台灣吉日」限定版的金牌台灣啤酒，以舉左手象徵「吉」的可愛招福貓的活動主視覺為酒標。圖／台灣菸酒公司提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「TAIWAN PLUS 2022台灣吉日」限定版的金牌台灣啤酒，以舉左手象徵「吉」的可愛招福貓的活動主視覺為酒標。圖／台灣菸酒公司提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

「TAIWAN PLUS 2022台灣吉日」限定版的金牌台灣啤酒，採0.33L玻璃瓶裝，包裝設計融入活動主視覺並採用特殊色彩印製，呈現可愛中帶有潮味的視覺效果，不但外表吸睛更賦予了友好及祝福的深層涵義。本款啤酒原本僅限定在日本發售，但為讓台灣的消費者也能感受到現場「上青」的交流氛圍，滿足收藏的欲望，台酒決定也在國內同步限量推出，即日起開放全家便利商店全台店舖Line群組預訂，數量有限，欲購從速。

由文化總會舉辦、在日本掀起台灣熱潮的「TAIWAN PLUS文化台灣」生活節，睽違3年後，今年9月17至18日在日本東京上野公園隆重回歸，要藉活動讓日本民眾對台灣的人文、創意及風情有更進一步認識，是疫情後規模最大台日實體交流活動。

與日本淵源深厚的「台灣啤酒」，同時也是本土最具歷史、文化代表性的優質品牌，本年再度共襄盛舉力挺支持，更特別推出東京活動現場限定版的金牌台灣啤酒，給國際友人滿滿的台灣味。

近年雖受疫情阻隔，但台日友情卻更加深厚。本屆活動以「台灣吉日」為主題，恰與日本曆法象徵好預兆的「大安吉日」讀音相似，為走過疫情與紛擾的台日人民祈福。活動主視覺，由知名設計師方序中操刀，將舉左手象徵「吉」的可愛招福貓做為設計主體，並加入鳳梨、小籠包、機車、平安符、紅綠燈小綠人等台灣元素插畫。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「TAIWAN PLUS 2022台灣吉日」限定版的金牌台灣啤酒，即日起開放全家便利商店全台店舖Line群組預訂。圖／台灣菸酒公司提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「TAIWAN PLUS 2022台灣吉日」限定版的金牌台灣啤酒，即日起開放全家便利商店全台店舖Line群組預訂。圖／台灣菸酒公司提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

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