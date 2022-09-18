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陳柏霖、孝淵都在穿的毛孩親子裝！訂製BOSS經典連帽衫
今年掀起熱話的BOSS超人氣單品Logo經典連帽衫本季強勢回歸！全新升級的2022秋冬款經典連帽衫延續男女皆宜的寬鬆版型，並以鮮明的煥新Logo結合品牌標誌性色彩黑、白、駝三色條紋，打造更具風格與時髦氣息的經典單品，包括品牌大使如李敏鎬、傳奇超模Naomi Campbell等都率先穿上曝光。今年5月一推出即大獲好評的連帽衫個性化訂製服務亦將進階登場，此次共提供4組全新品牌宣言供選擇，即日起至10月31日於全台BOSS專門店接受預訂。
除了品牌大使，Logo經典連帽衫也在社群中蔚為話題：不只「少女時代」孝淵與愛犬一同身穿2022秋冬新款BOSS經典連帽衫亮相，台灣男神陳柏霖與一起拍攝實境綜藝節目《極島森林》的「柴犬Afuri」也以「毛孩親子裝」的方式一起將連帽衫穿上身，非常可愛！饒舌歌手婁峻碩、Now United成員吉原日奈、前韓國男團Super Junior-M成員Henry劉憲華等時尚潮人也都用最有態度的帥氣姿態詮釋別樣個性魅力。
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