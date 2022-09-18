快訊

影／台東80年老屋地震倒塌 屋主不捨：結婚的地方

聽新聞
test
0:00 / 0:00

漫遊如夢似幻的River Tweed河畔！香奈兒絕美秋冬形象

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
香奈兒2022/23秋冬高級時裝系列形象。圖／香奈兒提供
香奈兒2022/23秋冬高級時裝系列形象。圖／香奈兒提供

斜紋軟呢是香奈兒（CHANEL） 2022/23秋冬高級時裝系列的主軸。香奈兒最新發表的本季形象廣告中，模特兒Rianne Van Rompaey演繹由藝術總監維吉妮維婭（Virginie Viard）設計的高級時裝與配件，在著名攝影雙人組Inez & Vinoodh的執導的鏡頭下，重返香奈兒女士與斜紋軟呢結緣之地，「將River Tweed（特威德河）沿岸的蘇格蘭鄉間景致帶入都市生活。」這對攝影雙人組說。全系列服裝與配件將自2022年9月21日起於專賣店登場。

這段如夢似幻的影像，透過連結兩個截然不同的場景，呼應「嘉柏麗香奈兒女士漫遊River Tweed畔，從大自然尋找斜紋軟呢的創意靈感，之後回到巴黎創作舒適活用的服飾，賦予女性絕對的行動自由，」的故事，Inez & Vinoodh解釋。為了詮釋雙重面向，本次形象廣告分成兩組氛圍：一組彩色影像回歸自然，擁抱花草樹木與薄霧朦朧的神祕氛圍；另一組黑白人像攝於室內攝影棚，以更活潑的肢體動作展現動靜之間的完美平衡。「在鄉間花園拍攝的照片呈現夢幻柔美的氛圍，將自然帶進都市；棚拍人像照則抽離現實，讓女主角在舉手投足間流露香奈兒的風格魅力。」

Rianne Van Rompaey在形象廣告中演繹斜紋軟呢的千姿百態，金黃秋色與濃郁紫紅的和諧融合，並優雅詮釋套裝、長版外套、針織服飾和皮革小洋裝等輪廓造型。

香奈兒2022/23秋冬高級時裝系列形象由著名攝影雙人組Inez & Vinoodh執導。圖／香奈兒提供
香奈兒2022/23秋冬高級時裝系列形象由著名攝影雙人組Inez & Vinoodh執導。圖／香奈兒提供
香奈兒2022/23秋冬高級時裝系列形象由著名攝影雙人組Inez & Vinoodh執導。圖／香奈兒提供
香奈兒2022/23秋冬高級時裝系列形象由著名攝影雙人組Inez & Vinoodh執導。圖／香奈兒提供
香奈兒2022/23秋冬高級時裝系列形象拍攝幕後花絮。圖／香奈兒提供
香奈兒2022/23秋冬高級時裝系列形象拍攝幕後花絮。圖／香奈兒提供
香奈兒2022/23秋冬高級時裝系列形象。圖／香奈兒提供
香奈兒2022/23秋冬高級時裝系列形象。圖／香奈兒提供
模特兒Rianne Van Rompaey演繹香奈兒2022/23秋冬高級時裝系列形象。圖／香奈兒提供
模特兒Rianne Van Rompaey演繹香奈兒2022/23秋冬高級時裝系列形象。圖／香奈兒提供
香奈兒2022/23秋冬高級時裝系列形象拍攝幕後花絮。圖／香奈兒提供
香奈兒2022/23秋冬高級時裝系列形象拍攝幕後花絮。圖／香奈兒提供
模特兒Rianne Van Rompaey演繹香奈兒2022/23秋冬高級時裝系列形象。圖／香奈兒提供
模特兒Rianne Van Rompaey演繹香奈兒2022/23秋冬高級時裝系列形象。圖／香奈兒提供
香奈兒2022/23秋冬高級時裝系列形象。圖／香奈兒提供
香奈兒2022/23秋冬高級時裝系列形象。圖／香奈兒提供
香奈兒2022/23秋冬高級時裝系列形象由著名攝影雙人組Inez & Vinoodh執導。圖／香奈兒提供
香奈兒2022/23秋冬高級時裝系列形象由著名攝影雙人組Inez & Vinoodh執導。圖／香奈兒提供
模特兒Rianne Van Rompaey演繹香奈兒2022/23秋冬高級時裝系列形象。圖／香奈兒提供
模特兒Rianne Van Rompaey演繹香奈兒2022/23秋冬高級時裝系列形象。圖／香奈兒提供
香奈兒2022/23秋冬高級時裝系列形象。圖／香奈兒提供
香奈兒2022/23秋冬高級時裝系列形象。圖／香奈兒提供
香奈兒2022/23秋冬高級時裝系列形象拍攝幕後花絮。圖／香奈兒提供
香奈兒2022/23秋冬高級時裝系列形象拍攝幕後花絮。圖／香奈兒提供

香奈兒 廣告

延伸閱讀

「黛妃」高衩直逼三角地帶、小珍產後穿黑薄紗辣翻！多倫多影展紅毯「精靈女王」螢光黃髮+黑衣帥過男星

絕美工坊收納套必收！香奈兒斜紋軟呢四色眼影限定推出

長胖了顏值竟升級！GD不甩前任緋聞風光現身香奈兒活動　黑短髮+眼鏡帥度破表

耳環混搭的終極靈感範例！香奈兒最新風格語彙

相關新聞

2022台北米其林名單出爐 網推這家創意無限

《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》調查台北上榜的31家米其林餐廳近三個月的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的台北六大米其林餐廳有哪些。

漫遊如夢似幻的River Tweed河畔！香奈兒絕美秋冬形象

斜紋軟呢是香奈兒（CHANEL） 2022/23秋冬高級時裝系列的主軸。香奈兒最新發表的本季形象廣告中，模特兒Riann...

龔俊、王鶴棣賞巨型沙雕 賈樟柯執導LV男裝秀魔幻奇景

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）Prêt-à-Porter Homme工作室於5月巴黎男裝周期間，在巴黎...

離島旅遊大比拼「澎湖」跳島行程討論度超高！

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「離島旅遊」話題的網路聲量表現，帶您了解有關網友熱議的全臺六大離島旅遊排行。

讓超模Gisele心甘情願來相挺 IWC新表貓匿藏這太暖心

名人、明星因為其特別的魅力與觀點，身上的配件總讓人格外留意。超模吉賽兒Gisele近日為瑞士鐘表品牌IWC配戴了新款Po...

創造永無止境的花朵香 Acqua di Parma推無限木蘭新香

嗅覺，是可以層層堆疊出的永無止境感的，義大利香氛品牌Acqua di Parma的格調系列，推出全新香水「無限木蘭」，展...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。