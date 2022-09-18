漫遊如夢似幻的River Tweed河畔！香奈兒絕美秋冬形象

斜紋軟呢是香奈兒（CHANEL） 2022/23秋冬高級時裝系列的主軸。香奈兒最新發表的本季形象廣告中，模特兒Rianne Van Rompaey演繹由藝術總監維吉妮維婭（Virginie Viard）設計的高級時裝與配件，在著名攝影雙人組Inez & Vinoodh的執導的鏡頭下，重返香奈兒女士與斜紋軟呢結緣之地，「將River Tweed（特威德河）沿岸的蘇格蘭鄉間景致帶入都市生活。」這對攝影雙人組說。全系列服裝與配件將自2022年9月21日起於專賣店登場。

這段如夢似幻的影像，透過連結兩個截然不同的場景，呼應「嘉柏麗香奈兒女士漫遊River Tweed畔，從大自然尋找斜紋軟呢的創意靈感，之後回到巴黎創作舒適活用的服飾，賦予女性絕對的行動自由，」的故事，Inez & Vinoodh解釋。為了詮釋雙重面向，本次形象廣告分成兩組氛圍：一組彩色影像回歸自然，擁抱花草樹木與薄霧朦朧的神祕氛圍；另一組黑白人像攝於室內攝影棚，以更活潑的肢體動作展現動靜之間的完美平衡。「在鄉間花園拍攝的照片呈現夢幻柔美的氛圍，將自然帶進都市；棚拍人像照則抽離現實，讓女主角在舉手投足間流露香奈兒的風格魅力。」