龔俊、王鶴棣賞巨型沙雕 賈樟柯執導LV男裝秀魔幻奇景

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）Prêt-à-Porter Homme工作室於5月巴黎男裝周期間，在巴黎羅浮宮的中央廣場構築出一個巨型樂園，發表2023年春夏男裝系列Collection ∞，向品牌已故的傳奇藝術總監Virgil Abloh，以及自2018年以來在他的藝術指導下創作出的8季男裝系列致敬。

本週末，路易威登於中國北戴河新區阿那亞（Aranya）黃金海岸上演 Spin-Off 大秀。秀場概念延續5月巴黎發表時的概念：把想像力變成創作的這股衝動，源自於玩具、積木和沙盒等童年的工具；隨著孩童長大成人，將想法化為現實的工具設備也在不斷演進。猶如孩子們堆砌沙堡，這次路易威登在沙漠中構造秀場，由中國名導賈樟柯和魏書鈞攜手創作的影片《海市蜃樓Mirage》開場，描繪了童年、發現和社區與主題，兩人同時也是這場大秀的導演；影片在戈壁沙漠邊緣的敦煌市取景拍攝，這個古老絲路上的邊陲要塞洋溢歷史的詩意氛圍，也反映出東西文化的激盪交流。