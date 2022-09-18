龔俊、王鶴棣賞巨型沙雕 賈樟柯執導LV男裝秀魔幻奇景
路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）Prêt-à-Porter Homme工作室於5月巴黎男裝周期間，在巴黎羅浮宮的中央廣場構築出一個巨型樂園，發表2023年春夏男裝系列Collection ∞，向品牌已故的傳奇藝術總監Virgil Abloh，以及自2018年以來在他的藝術指導下創作出的8季男裝系列致敬。
本週末，路易威登於中國北戴河新區阿那亞（Aranya）黃金海岸上演 Spin-Off 大秀。秀場概念延續5月巴黎發表時的概念：把想像力變成創作的這股衝動，源自於玩具、積木和沙盒等童年的工具；隨著孩童長大成人，將想法化為現實的工具設備也在不斷演進。猶如孩子們堆砌沙堡，這次路易威登在沙漠中構造秀場，由中國名導賈樟柯和魏書鈞攜手創作的影片《海市蜃樓Mirage》開場，描繪了童年、發現和社區與主題，兩人同時也是這場大秀的導演；影片在戈壁沙漠邊緣的敦煌市取景拍攝，這個古老絲路上的邊陲要塞洋溢歷史的詩意氛圍，也反映出東西文化的激盪交流。
而仿照六月在巴黎舉行的2023年春夏男裝秀巨型玩具跑道上的遊行概念，當時由佛羅里達農工大學（Florida Agricultural and Mechanical University）樂儀隊The Marching 100的現場演奏和帶領，展開這場童年夢想的遊行；這次在中國的大秀，則由來自北京的睡狗樂團（Sleeping Dogs）現場伴奏為秀揭開序幕。當紅明星陳坤、金晨、龔俊、王鶴棣等人都特地出席。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言